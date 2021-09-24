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пятница, 24 сентября 2021 18:23

Актер, композитор и шаман - с кем прощались на этой неделе
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19 сентября умер модный журналист 72-летний Ричард Бакли. Мужчина был партнером дизайнера Тома Форда в течение 35 лет.

Он умер естественной смертью после продолжительной болезни в американском Лос-Анджелесе,

Карьера Бакли началась в 1979 году в New York Magazine. Он работал в Women's Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella и Vogue Hommes International. В 1999-м его назначили главным редактором Vogue Hommes International.

Муж Тома Форда Ричард Бакли (слева) умер. Ему было 72 года.
Фото: Reuters
Умер актер Вилли Гарсон.
Ушел из жизни британский композитор Мэтью Стрекан
От коронавирусной инфекции на Шри-Ланке умер шаман 48-летний Елиянта Уайт

Кто умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua.

Умер американский актер 57-летний Вилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блатча в культовом сериале "Секс и город". Причина смерти - рак поджелудочной железы.

В этом году актер снялся в продолжении сериала "Секс и город". Актер также известен по ролям швейцара Ральфа в ромкоме "Маленький Манхэттен", Джеральда Хирша в перезагрузке "Гавайев 5.0" и Генри Коффилда в "Полиции Нью-Йорка".

22 сентября ушел из жизни британский композитор 50-летний Мэтью Стрекан, прославившийся саундтреком к знаменитому шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Точную причину смерти композитора пока не разглашают.

Мэтью Стрекан творил музыку для телевидения, радио и кино с 1998 года. Его произведения звучат в шоу Question Time и Winning Lines, сериале "Детективы", фильмах "Миллионер из трущоб" и "Мой мальчик".

От коронавирусной инфекции 22 сентября на Шри-Ланке умер шаман 48-летний Елиянта Уайт. Он якобы создал "волшебное зелье", что защищает от Covid-19.

Шаман лечил отваром звезд спорта, представителей шоу-бизнеса и политиков Шри-Ланки. В свое время он предлагал вылить в реки достаточное количество зелья, которое он создал. Уайт считал, что так можно остановить пандемию не только в его стране, но и в Индии.

23 сентября умер клубный водитель киевского "Динамо" 62-летний Анатолий Дрогуль.

Он работал в "Динамо" более 20 лет. 23 сентября мужчина был за рулем автобуса, который вез "Динамо" во Львов на матч против "Руха". На выезде из Киева у водителя случился сердечный приступ. Спасти его не удалось.

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Умер экспрезидент Алжира 84-летний Абдель-Азиз Бутефлика. Причину смерти и другие подробности не сообщают. Бутефлика перенес инсульт в 2013 году. С тех пор передвигался на инвалидной коляске. Бывший алжирский лидер боролся за независимость страны от Франции в 1950-1960-х. Тогда же заработал огромный авторитет.

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Дата
24
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