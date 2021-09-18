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суббота, 18 сентября 2021 05:08

Умер експрезидент Алжира. Был авторитетом и боролся за независимость

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Умер експрезидент Алжира. Был авторитетом и боролся за независимость
Бутефлика перенес инсульт в 2013 году. Фото: Reuters

Умер 84-летний экспрезидент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика.

Причина смерти и другие подробности не сообщаются. Бутефлика перенес инсульт в 2013 году. С тех пор передвигался на инвалидной коляске, информирует Associated Press.

Бывший алжирский лидер боролся за независимость страны от Франции в 1950-60-х годах. Тогда же заработал огромный авторитет.

Также известен тем, что вел переговоры с террористом Ильичом Рамиресом Санчес по прозвищу Карлос Шакал, когда тот захватил заложников в штаб-квартире ОПЕК в 1975 году.

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Сложил полномочия президента Алжира в 2019 году. На этом посту находился 20 лет.

Принадлежал к высшей военной касте алжирского общества.

13 сентября умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" 30-летняя Стелла Клименко. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

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