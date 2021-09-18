Умер експрезидент Алжира. Был авторитетом и боролся за независимость

Умер 84-летний экспрезидент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика.
Причина смерти и другие подробности не сообщаются. Бутефлика перенес инсульт в 2013 году. С тех пор передвигался на инвалидной коляске, информирует Associated Press.
Бывший алжирский лидер боролся за независимость страны от Франции в 1950-60-х годах. Тогда же заработал огромный авторитет.
Также известен тем, что вел переговоры с террористом Ильичом Рамиресом Санчес по прозвищу Карлос Шакал, когда тот захватил заложников в штаб-квартире ОПЕК в 1975 году.
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Сложил полномочия президента Алжира в 2019 году. На этом посту находился 20 лет.
Принадлежал к высшей военной касте алжирского общества.
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