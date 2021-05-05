7 лет воевал на Донбассе: умер доброволец батальона "Айдар"

Доброволец батальона "Айдар" Тимур Манджосов с позывным "Балу" умер 4 мая в госпитале Львова от осложнений коронавируса. ФОТО: Facebook.com

4 мая в госпитале Львова от осложнений коронавируса умер воин батальона "Айдар" Тимур Манджосов с позывным "Балу". Он пришел в батальон добровольцем в 2014 году. Провоевал семь лет.

"С 2014 года был на позиции "Фасад", - рассказывает Виктория Дворецкая, которая воевала с Тимуром. - Затем командовал взводными опорными пунктами. Был требовательным, по его позициям все было организовано для безопасности людей. Они были наиболее окопанными, лучше выстроены. В каждую позицию вкладывал все силы. Много времени уделял подготовке личного состава, всегда держал вооружение в самом лучшем состоянии, воевал и учил воевать собратьев.

Любил дочь. Был добрым, хорошим другом, всегда мог поддержать и подставить плечо".

У Тимура Манджосова остались 11-летняя дочь, жена, сестра и сын от первого брака.

Воина будут хоронить 7 мая в Черкассах.

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Реквизиты для помощи семье Тимура Манджосова: карта Приватбанка 5168 7573 5888 4395 (Жужма Светлана Александровна).