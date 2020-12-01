6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка

Среди диссидентов, которых посадили в 1972-м, его приговор был максимальным 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Фото: сообщество Евгения Сверстюка в Facebook

1 декабря 2014 года на 86 году жизни скончался Евгений Сверстюк - украинский публицист и литературовед, правозащитник, активный участник национально-демократического движения, эссеист, поэт, философ, политзаключенный советского режима (1928-2014).

Был организатором полулегальных украинских вечеров и сборов, автором пламенных противовластних эссе, участником акций протеста против репрессий украинской интеллигенции в начале 60-х годов.

"Но прошлое не исчезает. Героически пролитая кровь не исчезает. Она трансформируется в новую форму духовной энергии, порождает человека, который имеет его выполнения. Прошлое воскресает и расцветает в гение", - написал Сверстюк в эссе 1970 года.

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Среди диссидентов, которых посадили в 1972-м, его приговор был максимальным: 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Однако лагерь не сломал его. Летом 1987 года вместе с единомышленниками Сверстюк создал Украинский культурологический клуб (УКК). После провозглашения независимости Украины был активным идеологом декоммунизации страны. Один из основателей и участников инициативной группы "Первого декабря" - созданного в 2011 году объединение украинских интеллектуалов и общественных деятелей как духовно-интеллектуального сопротивления пророссийскому режиму Януковича.

"По своему масштабу Евгений Сверстюк близок к таким людям, как Иоанн Павел II или Махатма Ганди. Он часто говорил, что нужно возвращать смысл спрофанованим словам. И вот теперь, когда его не стало, мы возвращаем смысл понятием" совесть нации "," величие духа "и" наша духовная опора "- все это о нем. Для многих людей Евгений Александрович был колоссальной опорой во всех наших сомнениях, разочарованиях и непростых моральных выборах. Он был очень скромным и не любил пафоса. Есть известная фотография с крестом, который он установил в Сандормохе на месте расстрелянных украинских художников. Но Евгений Александрович эту фотографию не любил, считал ее слишком пафосной - такая роль ему была чужда "- характеризовала диссидента журналистка Мирослава Барчук.

50 лет назад 28 ноября убили украинскую художницу 41-летнюю Аллу Горскую. Утром того дня уехала в Васильков в дом своего свекра 69-летнего Ивана Зарецкого забрать швейную машинку. Домой она не вернулась.