Художницу нашли убитой в доме свекра

28 ноября 1970 года убили украинскую художницу 41-летнюю Аллу Горскую. Тело нашли через несколько дней в погребе возле дома свекра Ивана Зарецкого. Фото: m.krytyka.com

50 лет назад 28 ноября убили украинскую художницу 41-летнюю Аллу Горскую. Утром того дня уехала в Васильков в дом своего свекра 69-летнего Ивана Зарецкого забрать швейную машинку. Домой она не вернулась.

Ее муж 45-летний Виктор Зарецкий не удивился. Решил, что может, осталась готовить старику или постирать. На следующий день забеспокоился. А 30-го вечером заказал телефонный разговор с Васильковом. Заказ приняли только на 16.00 следующего дня. В назначенное время телефонистка сообщила, что вызванный абонент на переговорный пункт не появился. Тогда Виктор выехал выехал в Васильков. Попросил у милиции открыть дом. Двери открыли только на следующий день, сказали, что поздно обратился. В подвале нашли тело Горской.

Следователи арестовали Виктора Зарецкого. Требовали признаться, якобы он вместе с любовницей убил жену. Через несколько дней на железнодорожном полотне в 34 км от Василькова нашли труп свекра с отрезанной поездом головой. Версию сменили на другую. Мол, Зарецкий-старший зарубил топором Аллу из-за личной неприязни, якобы она недостаточно внимания уделяет семье. А когда пришел в себя, бросился под поезд.

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Через несколько недель, когда Виктору в милиции возвращали часть личных вещей погибших, то поинтересовался, не страдала его жена перед смертью.

"Убита одним ударом, профессионально", - ответил офицер.

Аллу Горскую должны были хоронить на Байковом кладбище. Назначили похороны на 4 декабря. Съехались люди из других городов, пришли киевляне. Вдруг - якобы в интересах следствия - похороны отложили. Большинству иногородних негде было остановиться и вечером поехали домой. Художницу похоронили 7 декабря на другом кладбище - Берковецком.

Алла Горская происходила из номенклатурной советской семьи. Ее отец Александр Валентинович работал на руководящих должностях в кинопроизводстве - был директором Ялтинской киностудии, "Ленфильма", Киевской и Одесской киностудий, возглавлял театр-студию киноактера на Киностудии им. А. Довженко. В 1944 году получил трехкомнатную квартиру в старинном доме в центре Киева. Имел служебный автомобиль, которым пользовалась вся семья. Мать Елена Давыдовна работала в Ялте воспитательницей в детских санаториях. Когда муж возглавил "Ленфильм", устроилась туда художником по костюмам. Виктор Зарецкий принадлежал к художникам андеграунда, создал собственный стиль, который позже назвали украинской неосецесией. Алексей Зарецкий, сын Аллы и Виктора, - ученый, филолог, один из основателей Центра украинско-польских студий. Автор статей о своих родителях, составитель книги писем и воспоминаний "Алла Горская. Красная тень калины" (1996). По его инициативе на фасаде дома №25 по ул. Терещенковской, где они жили с родителями, открыта мемориальная доска Алле Горской. Живет в Киеве.