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четверг, 23 января 2020 06:30

В словарь гуцульского говора включили 7,5 тысячи слов

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Словарь "Гуцульская диалектная лексика и фраземика в украинском художественном языке" начали издавать в Ивано-Франковске. Собрали 7,5 тысячи слов из гуцульского говора.

— Задумал словарь 15 лет тому назад. С коллегами взялся собирать диалектные слова и писать объяснения. К каждому подбирали литературные произведения, где они упоминаются, — говорит заведующий кафедрой украинского языка Прикарпатского национального университета Василий Грещук, 70 лет. — Например, "гачи". Слово часто встречается у разных авторов. Это брюки, сшитые из домотканого полотна и окрашенные в красный или черный цвет. Часто употребляют с иронией — "богач без гач".

Издали первый том словаря — от буквы "А" до "Н". Второй планируют напечатать в 2020-м.

Автор: Александр ГАНДЗИЙ
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