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пятница, 12 октября 2018 07:05

Самого дорогого украинского футболиста призвали общаться на родном языке

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Директор департамента по делам СМИ киевского футбольного клуба "Динамо" 58-летний Николай Несенюк обнародовал обращение к футболисту 28-летнему Андрею Ярмоленко, который играет за "Вест Хэм Юнайтед" в Лондоне. В нем советует общаться с украинскими журналистами на родном языке.

"Меня приятно поразило твое интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и по-английски. Я всегда в тебя верил, — пишет Николай Несенюк в "Фейсбуке". — Ты молодец. Нормальный, порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду. Андрей, ты искренний патриот Украины — без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и это ты тоже знаешь. Так почему же ты говоришь с украинскими журналистами на русском? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь. Разговаривай с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском. Это же так просто и естественно. Это нужно не нам, это нужно тебе! Нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине".

Андрей Ярмоленко — один из самых дорогих украинских футболистов. Начиная с 2009-го играет за национальную сборную. В течение 10 лет выступал за киевское "Динамо". С июля играет в Лондоне.

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Дата
12
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