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пятница, 27 июля 2018 05:35

"За день на кукурузе могу заработать пять тысяч гривен"

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- Кукурузой начал заниматься в прошлом году. Первую плантацию посадил на огороде возле дома. Раньше там выращивали картошку, - говорит 49-летний Виктор Билык из Винницы. Торгует на рынке Привокзальный.

С июня до начала августа продает по 500 початков сладкой кукурузы ежедневно. Большие стоят 10 грн, мелкие - 7.

- Маленькие не такие вкусные - зерна меньше, сахара не набрались. Этой бы кукурузе еще порасти, но работники недосмотрели на поле, собрали. Теперь должен продать. Люди берут немного: три-пять штук. Но все равно выгодно. За день могу заработать 5 тысяч гривен. Бизнес только раскручиваю. В дело вложил 6 тысяч гривен. Закупил раннюю кукурузу. Семена взял американской селекции. Они сразу пролеченные от болезней. Оформился частным предпринимателем, чтобы легче было занять место на рынке и сбыть товар. Первый урожай собирал сам, возил на велосипеде на базар. В мешке помещалось 67 кочанов. Ставил цену дешевле, чем у других. Быстро распродавал. Теперь понимаю, что товар брали перекупщики. В прошлом году кукуруза в это время стоила по 7 гривен. Первые заработанные деньги потратил на морозильную камеру, стоила 20 тысяч гривен. Цена на рынке падает, а кукуруза стареет. Поэтому начал ее морозить.

Жена категорически не хотела участвовать в моем бизнесе. В прошлом году в пик сезона пришлось нанять соседских ребят, которые помогали собирать. За каждый кочан платил гривну. В этом году расширился. Арендовал огороды двух соседей. Кукурузу посадил по сортам - ранний, средний и поздний. За год аренды участков должен выплатить по 5 тысяч гривен. С двумя соседями уже рассчитался. Их устраивает - не надо обрабатывать огород. За деньги от аренды купят картошки, сколько надо.

Наименее выгодно торговать сладкой кукурузой с августа по конец сентября. Тогда на рынках появляется кормовая, и цена падает до 4 гривен. Поэтому кочаны буду замораживать. Предлагаю их небольшим кафе и ресторанам - по 20 гривен за штуку. Они делят кукурузу на куски, подают как гарнир к мясу.

Больше кукурузы везут из Херсонской области. В Киеве сбывают в супермаркеты большими партиями по 9 гривен за штуку. Перекупщиком в этом бизнесе быть невыгодно. Можно приобрести партию и прогореть. Кукуруза долго не хранится. Максимум - двое суток. Далее теряет товарный вид. Надо или выбрасывать, или сбывать на переработку.

- Кормовую кукурузу можно украсть с поля. Многие так делают, - присоединяется к разговору 60-летний Николай Цебровский. Тоже торгует на базаре.

- Ничего не вкладываешь, имеешь только чистый заработок. В прошлом году ходил к одному фермеру, мешками носил. Имел не менее тысячи гривен в день.

- В этом году поля со сладкой кукурузой охраняют с собаками, - говорит 47-летняя Валентина Бевз, торгует напротив овощами. - Наш оптовик хотел сэкономить, полез ночью на хозяйское поле. Только собрался рвать кочаны, а здесь собака. Развернулся - вторая стоит. Не трогают, только кругами ходят. Так до утра он в кукурузе и просидел. Тот хозяин цену ему вдвое поднял. Еще позвонил коллегам, которые поля имеют. Так у мужчины бизнес и закончился.

Автор: Валентина МУРАХОВСЬКА
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