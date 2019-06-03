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вторник, 04 июня 2019 07:50

Коммунальные услуги будут дорожать

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До конца года газ для населения подорожает на 15%. В 2020-м прибавит к цене еще 20. Следующие два года стоимость вырастет на 14 и 10% соответственно, говорится в последнем прогнозе Минэкономразвития.

На 20% до конца этого года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие три года тарифы будут увеличиваться на 10-15%. Электроэнергия станет дороже в этом году на 15%. Еще через два года прибавит 18,9 и 20% соответственно. В 2022-м прогнозируют подорожание электроэнергии на 7%.

- Вряд ли прогнозы министерства на что-то влияют. При расчете тарифов поставщики ориентируются на цену газа и сколько он занимает в стоимости других коммунальных услуг. Например, в тарифе на отопление и горячую воду заложено 90 процентов стоимости голубого топлива. Размер счета за холодную воду зависит от стоимости электроэнергии. Что касается последней, то газ в тарифе занимает 50 процентов. На цену вывоза мусора влияет стоимость бензина, - говорит 68-летний Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города". - Пока что подорожание газа для населения затормозили. С 1 мая он должен был подорожать с 8,55 до 9,8 гривны за куб. Однако наоборот подешевел до 8,24 гривны. Правда, неизвестно, как долго продержится такая цена. Ведь есть постановление Кабмина, согласно которому в следующем году газ должен стоить 12,3 гривны за кубометр.

Коммунальные тарифы в Украине рассчитывают по затратной формуле. То есть все расходы предприятий закладывают в цену. В цивилизованных странах такого нет. Государство должно регулировать стоимость через специальные органы или антимонопольное законодательство. Если тарифы повышать как угодно, будем иметь "космическую" задолженность по оплате коммунальных услуг. В Украине за последние два года она выросла втрое. На 1 января 2017 года население задолжало 23 миллиарда гривен. В феврале 2019-го – 69 миллиардов. Поскольку стоимость газа у нас европейская, а зарплаты остались украинскими.

Правила предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг выписаны так, что тарифы растут, а количество льготников падает. Предыдущие отопительные сезоны помощь получали около 6,5 миллиона домохозяйств. В этом году их количество сократилось до 3,3 миллиона. Правительство 1 мая прошлого года изменило правила оформления субсидий. И искусственно отсекло часть домохозяйств. Ситуацию спасает монетизация субсидий, которую ввели в марте этого года. Люди получают деньги на руки и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги. Ранее средства на субсидии поступали на счета поставщиков.

- Рост коммунальных платежей прогнозируют исключительно на расчетах монополистов. Последние ставят необоснованный процент прибыли и завышают тарифы, - говорит энергетический эксперт Мария Яковлева, 48 лет.

- Оснований для подорожания газа для населения нет. Его стоимость необходимо привести к нормальному уровню. Например, если прибыль Укргаздобычи установить на уровне 30 процентов, а не 300, как сейчас, то газ подешевеет до 4500 гривен за тысячу кубометров. Тогда удастся сэкономить на субсидиях. Сэкономленные деньги можно будет использовать на программы по энергоэффективности или установлению индивидуальных счетчиков. Ведь сегодня жители квартир без приборов учета лишены возможности экономить. Вынуждены платить по расчетным нормам, а не по реальному потреблению.

500 гривен - на столько в июле подешевеет 1 тыс. куб. газа для населения. В мае цену снизили с 8550 до 8247 грн. Потому правительство предложило новый механизм определения стоимости газа. Если рыночная цена для промышленности будет ниже установленной правительством для населения, то и последняя снизится.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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