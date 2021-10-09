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суббота, 09 октября 2021 15:58

Зверское нападение в поезде Мариуполь-Киев: Луговая получит компенсацию от Укрзализныци

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Зверское нападение в поезде Мариуполь-Киев: Луговая получит компенсацию от Укрзализныци
Анастасия Луговая получит 100 тыс. грн компенсации от Укрзализныци. Фото: Facebook-страница Анастасия Луговая

Журналистка Анастасия Луговая, которую избили и попытались изнасиловать в поезде Киев - Мариуполь, получит 100 тыс. грн компенсации от Укрзализныци.

Такое решение суда. Потерпевшая им не довольна, пишет ТСН.

Луговая просила компенсацию в размере 500 тыс. грн за двоих: за себя и маленького сына. Он был свидетелем нападения.

"До сих пор я посещаю остеопата. У меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение от удара остались. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты. Также работаю с психологами", - сказала Луговая.

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Киевлянку Анастасию Луговую избил и попытался изнасиловать пассажир поезда. Это произошло 31 июля 2020-го около 03:00. Женщина возвращалась в столицу от родственников с сыном 6-летним Захаром. В результате нападения получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

Нападающего задержали. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, трижды судим. Весной 2021-го он умер естественной смертью в СИЗО.

Укрзализныця уволила всех проводников и начальника поезда, которые находились на том рейсе.

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