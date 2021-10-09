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суббота, 09 октября 2021 14:44

Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню защитника

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Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню защитника
Дополнительные поезда будут курсировать с 12 по 18 октября. Фото: ua.news

Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины.

Они будут курсировать с 12 по 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Украинцы будут иметь дополнительное возможность использовать четыре выходных дня подряд для путешествий из Киева в Рахов, Ужгорода, Ковеля, Одессы, Николаева, Черновцов и не только", - говорится в сообщении.

В западном направлении назначили шесть дополнительных поездов:

- №217/218 Киев - Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, с Рахова - 14 и 17 октября);
- №239/207 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября);
- №202/201 Ковель - Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);
- №235/236 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 15 и 17 октября);
- №250/249 Черновцы - Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);
- №207/229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).

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В восточном направлении назначили два дополнительных поезда:

- №254/253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября);
- №124/123 Киев - Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).

В южном направлении назначили четыре дополнительных поезда:

- №298/297 Николаев - Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева - 13 октября);
- №204/203 Одесса - Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября);
- №298/297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);
- №268/203 Одесса - Киев (из Одессы 17 октября).

Также Укрзализныця объявила о курсирования трех дополнительных поездов:

- №241/242 Харьков - Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы - 14 и 17 октября);
- №168/167 Львов - Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
- №211/212 Харьков - Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова - 14 и 17 октября).

Кроме того, на праздничные дни назначили дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса - Ивано-Франковск, №136/135 Черновцы - Одесса и продлили маршрут поезда № 779/780 Сумы - Киев в Винницу.

Ко Дню защитников и защитниц украинцы будут иметь четыре выходных подряд - с 14 по 17 октября.

Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве. В новых вагонах есть шторы, которые отделяют определенные места. У каждого места есть розетка и светильник. Обустроили специальное отверстие для подачи свежего воздуха. Вверху установили экран с кнопкой вызова проводника и демонстрации скорости поезда и карты местности.

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