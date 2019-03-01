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пятница, 01 марта 2019 00:59

Журналист Бигус прокомментировал информацию о родственниках в России

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Журналист Бигус прокомментировал информацию о родственниках в России
Фото: Громадське

Главный редактор программы "Наші гроші" и Bihus.info Денис Бигус заявил, что с российским родственником его жены в последний раз виделся в 2012 году.

Об этом он рассказал за кулисами эфира "Право на власть", передает ТСН.

Накануне в украинских СМИ и в соцсетях начала распространяться информация о том, что семья журналиста-расследователя Дениса Бигуса имеет родственников в России, которые якобы являются высокопоставленными сотрудниками российских спецслужб и даже имеют личные фотографии с главой МИД России Лавровым.

"У жены есть родственники в России, да. Я виделся с ним в 2012 году", - сообщил Бигус.

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В то же время, о возможном месте работы этого родственника журналист не сообщил. На вопрос о связях, которые поддерживает его семья с этим родственником, Бигус ответил: "Мы не ближайшие родственники. Я понимаю хайп, я видел заголовки, они прямо крутые. Мы с ним виделись и через три года Россия начала войну".

Напомним, по данным журналистов программы "Наши гроши", к схеме вывода с украинской оборонки сотен миллионов гривен причастен друг и партнер Порошенко, член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.

В расследовании впервые обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

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