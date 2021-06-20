Женщину, которая заявила, что родила 10 детей, заподозрили во лжи. В больнице младенцев нет

Женщина, которая заявила, что родила 10 детей, скорее всего солгала. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Южной Африки заявило, что информация о том, что 37-летняя жительница страны Госиаме Тамара Ситхоле родила в июне сразу 10 детей, не подтвердилась.

Ее муж раньше тоже говорил, что это фейк. Местонахождение младенцев так и не удалось установить, сообщает издание The South African.

Были материалы, где рассказывалось, что Ситхоле в больнице удерживают принудительно, а сама она прикована к постели наручниками и недоедает.

"Мы очень серьезно отнеслись к этим обвинениям, выдвинутыми против правительства и медицинских работников. Результаты предварительного расследования еще раз подтвердили, что в больнице не было 10 детей. Не может быть, чтобы родилось 10 или 8 младенцев, а никаких доказательств их пребывания или существования не установлено", — сообщили в Минздраве.

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8 июня СМИ сообщили, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле с южно-африканской провинции Гаутенг родила сразу 10 детей. В частности, речь шла о семи мальчиках и трех девочках. Если бы информация подтвердилась, женщина могла бы стать мировой рекордсменкой. Однако уже через несколько дней ее муж Тебохо Цотеци заявил, что не видел младенцев и думает, что на самом деле детей не существует. Он говорил, что пытался увидеть ее несколько раз, но Ситхоле отказывалась рассказывать о своем местонахождении.