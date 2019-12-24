"Земельная реформа, массовая большая приватизация" - что может улучшить украинскую экономику

Валерий Пекарь: Многие люди в мире теперь знают, что есть такая европейская страна, которая противостоит России. Фото: Главком

Экономика должна расти быстрее, чем на три-четыре процента в год. Еще не запустили ни одного действенного драйвера.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Двигателем может стать удачная земельная реформа, массовая большая приватизация, серьезные инфраструктурные проекты.

Год будет тяжелый с точки зрения долговых выплат. Вроде подготовились к этому, но есть вероятность мирового экономического кризиса в конце года. Он затронет и нас, снизит цены ключевых продуктов экспорта.

Война продолжается. Кремль готов проиграть партию, чтобы выиграть матч. Можем ожидать любых провокаций", - считает эксперт.

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Скандал с импичментом Трампа стал Украине полезен, говорит Валерий Пекар.

"Мы думали, о нашем государстве будут говорить как о очень коррумпированном, развалившемся и обреченном. Зато Украина оказалась как маленькая храбрая девочка, которая смело противостоит большому злому медведю. Важно, что и демократы, и республиканцы поддерживают это мнение. Многие люди в мире теперь знают , что есть такая европейская страна, которая противостоит России.

Придало нам плюсов и то, что не сдали свои позиции в Париже. Не проиграть сильному сопернику и свести партию вничью считается победой в спорте. Хотелось бы увидеть более сильную дипломатическую команду вокруг президента. Жаль, когда профессионалы уходят, а за дело берутся неопытные, те, что уверены, что с Путиным можно договориться за чашкой кофе", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.