Желтая зона: какие ограничения будут действовать с 24 февраля

Общее количество запретов, которые перечислены в постановлении, равно 20. Фото: pixabay.com

Кабмин вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля. Решение приняли на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля.

На всей территории страны будут действовать ограничения желтого уровня эпидопасности. Общее количество запретов, перечисленных в постановлении, равно 20.

Будет запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или маски, пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольное оставление места самоизоляции или обсервации, пересечение госграницы страны иностранцами без страхового полиса, который покрывал бы расходы на лечение от коронавируса и обсервацию на период пребывания в Украине, пересечение иностранцами без такого полиса контрольных пунктов въезда-выезда на оккупированные территории, заполнение более 50% мест в кинозалах, других помещениях, где проводятся культурные акции, перевозки пассажиров во всех видах транспорта в количестве, превышающем число мест для сидения, пребывания пассажиров в транспорте без масок, проведение дискотек, работа ночных клубов, организация в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания банкетов, праздников, мастер-классов и тому подобное.

Под запретом также: проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится под открытым небом, или по наполненности залов свыше 50 мест. Заполнение более 50% мест для зрителей на официальных спортивных соревнованиях, матчах профессиональных команд по игровым видам спорта. Исключение предусмотрено для мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

Останавливается работа ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных, столовых, кафетериев между 24:00 и 07:00. Размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии меньше, чем 2 м за соседними столиками и более 4 человек за столиком, без учета детей до 18 лет.

Запрещена деятельность субъектов хозяйствования, у которых:

- не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 м;

- работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты, не осуществляется надлежащий контроль за их применением;

- обслуживаются покупатели без масок, за исключением обслуживания за пределами здания;

- не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры.

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Также ограничена деятельность предприятий по размещению, кроме гостиниц, санаториев, соццентров, реабилитационных учреждений. Посещение пунктов временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев. Доступ разрешен только тем, кто оказывает правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах. Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты. Предоставление осужденным разрешений на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний, посещение колоний и следственных изоляторов представителями объединений граждан и благотворительных организаций, предоставление свиданий осужденным и лицам, взятым под стражу. Здесь предусмотрены исключения для родственников и адвокатов осужденных и арестованных.

Запрещена плановая госпитализация, кроме:

- оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые оказывают третичную мед. помощь;

- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

В школах запрещено проведение в образовательном учреждении праздников, спектаклей, концертов с участием детей из более чем одной группы и с участием зрителей, посещение учебных заведений, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным Covid-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения.

Ограничивается деятельность спортивных залов, фитнес-центров, где не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. м, бассейнов — более чем 4 человека на 1 дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

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С марта в Турции планируют постепенно отменять ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19. Власти намерены разделить страну на зоны, так же как в Украине во время адаптивного карантина.