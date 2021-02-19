В мире допускают одинаковые ошибки, которые могут продлить пандемию коронавируса на годы

В мире делают одинаковые ошибки по борьбе с коронавирусом. Фото: bbc.com

Миром распространяются факторы, которые могут продлить пандемию коронавируса на годы.

Об этом говорится в исследовании некоммерческой организации, борющейся с бедностью и заболеваниями, ONE Campaign.

Одной из причин замедления борьбы с коронавирусом так называемый "вакцинный национализм". США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония закупили более 3 млрд доз препарата, что на 1 млрд превышает численность населения этих стран.

Исследователи призывают к справедливому распределению вакцин и просят отдать избыток препаратов другим странам.

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Эксперты отметили 3 фактора, которые замедляют борьбу против коронавируса:

1. С увеличением поставок вакцин в богатые страны существует риск чрезмерной зависимости от пожертвований как средства расширения глобального доступа;

2. Усиление конкуренции между богатыми странами монополизирует глобальное предложение, которое может вычеркнуть из виду бедные страны;

3. Предложение остается самым большим препятствием на пути к глобальному доступу.

"Накопление вакцин во многих странах в конечном итоге ускорит восстановление пандемии везде для всех. Обеспечение равного доступа к вакцинам - это не только правильно, но и разумно", - объясняют в организации.

За последние сутки в Украине обнаружили 6531 новых больных коронавирусом. Из них детей - 418, медработников - 285.