Курортная Турция сообщила, когда ослабит карантин

Власти Турции намерены разделить страну на зоны. Фото: pixabay.com

С марта в Турции планируют постепенно отменять ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19.

Власти намерены разделить страну на зоны так же, как в Украине во время адаптивного карантина, пишет Daily Sabah. В каждом регионе в зависимости от ситуации могут усиливать меры.

Неизвестно насколько быстро откроют турецкие бары и рестораны, которые закрыли в конце 2020-го. Сначала собираются отменить комендантский час на выходные, который в Турции действует с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

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Туристический сезон в 2021 году начнется в апреле. С 28 декабря туристов в Турцию не пускают без свежего отрицательного ПЦР-теста на Covid-19. Для пассажиров из ряда стран к этому еще добавляется обязательный карантин.