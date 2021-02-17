Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес

Страны Европы закрыли границы для туристов из-за распространения корнавируса. Для любителей лыжного спорта единственной альтернативой иностранного отдыха стал турецкий курорт Эрджиес.

О том, как функционирует горнолыжный курорт в условиях пандемии и что нужно знать туристам, Gazeta.ua узнала на собственном опыте.

Фото: Gazeta.ua

Курорт Эрджиес расположен на склонах одноименного потухшего вулкана, который является одновременно самой высокой вершиной центральной Анатолии. Над уровнем моря поднимается на 3916 м. 34 трассы общей протяженностью 55 км проходят на высоте от 2 до 3 тыс. м. Оттуда открываются невероятные виды на заснеженные соседние вершины. Трассы различной сложности - 1 зеленая - для новичков, 12 синих - для сложных спусков, 15 красных для умелых лыжников и 6 черных для настоящих спортсменов. Протяженность каждой колеблется от 1 до 2,5 км. На трассах не большое количество людей, это является безусловным преимуществом для лыжников. Для вечернего катания обустроили освещения. Иногда проводят групповые спуски лыжников с файерами в руках, что выглядит довольно феерично. В малоснежные зимы покров обеспечивают снежными пушками. За безопасностью отдыхающих следят 25 патрулей, которую курсируют по трассам.

Автор: Gazeta.ua Начинающие могут нанять англоязычного инструктора для освоения азов катания

Сезон на Эрджиес начинается в декабре и длится 4 месяца. Как погода позволяет, может затянуться до середины апреля. Но лучший период - февраль-март. По окончании лыжного сезона, туристы сюда приезжают для трекинга или катание на велосипедах. Для этого разработаны специальные маршруты. Или же просто на пикники, у подножия обустроено много беседок для отдыха.

Катаются не все, часто приезжают, чтобы просто полюбоваться видами

"В прошлом году было гораздо больше людей. Часто приезжают украинцы. Недавно имели семью с трехлетними близняшками. За час с инструктором дети научились кататься. Ранее туристы были со всей Европы. Теперь через карантин приезжают реже. На выходных количество посетителей увеличивается - прибывают местные . Катаются не все, часто приезжают, чтобы просто полюбоваться видами", - рассказывает Бедирхан, менеджер магазина горнолыжного снаряжения. Работает там 2 сезона.



Часть персонала знает русский, почти все инструкторы владеют английским. Поэтому проблем с общением не возникает.

Автор: Gazeta.ua Разовый билет на подъемник для взрослого стоит 68 грн. Выгоднее покупать многоразовые билеты. Они действуют на несколько дней. На подъемники очередей практически нет. У входа объявляют инструкции на турецком, английском и русском. Напоминают о соблюдении противоэпидемических мероприятий. Билет на одноразовый подъем стоит 68 грн, на 14 - 480 грн, на 30 - 900 грн., На 200 - 3,6 тыс. грн. Многократные действуют на несколько дней и ими могут пользоваться несколько посетителей. Билеты удобные, потому что легко срабатывают даже через карман костюма. У подножия можно арендовать одежду и снаряжение. Полное укомплектование будет стоить - 1440 грн. - лыжи или борд, обувь, одежда, очки и шлем, только снаряжение - 800 грн - лыжи или борд + обувь. Санки арендовать можно за 100 грн. Варежки, баф и шапку лучше брать свои, или же покупать на месте. Здесь вкусное питание и цены на все значительно ниже, чем на европейских курортах "В год по 3-5 раз катаемся на лыжах. Были в Австрии, Швейцарии, Италии. Сюда прилетели впервые. Здесь гораздо меньше людей. Перепробовали уже все трассы, понравились, потому что длиннее чем в Украине. Живем в отеле у подножия Эрджиес. Здесь вкусное питание и цены на все значительно ниже, чем на европейских курортах. За несколько дней уже немного накатались, поэтому завтра собираемся поехать еще на экскурсию в Каппадокию", - рассказал Олег со Львова. На неделю прилетел отдохнуть с дочерью и друзьями. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция сообщила, когда откроет туристический сезон Как у подножия, так и на вершинах есть точки с едой. Начиная от фастфудов, завершая ресторанами. Цены демократичные, обед на двоих в пределах 330 грн. Особенно популярны булки с острыми колбасками, турецкий кофе, сладости.



На курорте есть игровые площадки для детей, горки для спуска на санках, а также комната для матери и малыша.



На курорте одновременно может поселиться 1,5 тыс. гостей. В ближайшее время количество мест планируется увеличить до 6 тыс. Цены за номер в четырехзвездочном отеле стартуют от 3 тыс. грн. Вдвое дешевле является аренда жилья в городе Кайсери, который в 20 км от курорта. Сейчас все хостелы закрыты из-за коронавируса, а отели, которые работают, имеют сертификаты о соблюдении всех санитарных норм. Такие меры помогают сделать отдых максимально безопасным. Добираться из Кайсери до курорта Эрджиес можно общественным транспортом, арендованной машиной или трансфером из отеля. Дорога займет не более 25 мин. Возле трасс есть множество парковочных мест. Автор: Gazeta.ua Крепость времен турок-сельджуков находится в самом центре Кайсери.

Кайсери богатый на исторические места. В центре города находится крепость времен турок-сельджуков, музей древнего госпиталя, где веками больных лечили травами и музыкой. Входные билеты в такие места в среднем стоят от 330 грн. В Кайсери больше мечетей, чем школ, поэтому с любой точки города можно услышать почасовые призывы к намазу - молитвы мусульман.

Тесные улочки, колоритные здания, впечатляющие панорамы на окраину и остатки церкви, которой более 1,5 тыс. лет, - никого из туристов не оставят равнодушными

Отдельного внимания заслуживает старое поселение Талас, которое фактически уже стало кварталом Кайсери. Тесные улочки, колоритные здания, впечатляющие панорамы на окраину и остатки церкви, которой более 1,5 тыс. лет, никого из туристов не оставят равнодушными. А пылким любителям восточной культуры стоит посетить еще и дом старого вельможи и насладиться там чайной церемонией.



Населения Кайсери более 1,3 млн человек. Большинство местных консервативные и религиозные. Несмотря на это, к туристам относятся доброжелательно, чрезмерного внимания на улице нет, ходить иностранцам самым безопасно. Город опрятный и ухоженный. Транспорт современный и чистый. Виды из города открываются на вулкан Эрджиес и соседние вершины.



Особым местом, которое просто нельзя обойти, является местный базар. Здесь множество точек с традиционными сладостями, специями, сувенирами и колбасными изделиями. Ведь именно этот край славится мясной продукцией. Почти везде можно расплатиться картой. На рынке мало кто владеет английским, однако встречали продавцов, которые знали на украинском "Добро пожаловать и спасибо".



Хотя бы день отпуска стоит выделить на экскурсию в Каппадокию, которая находится всего в 1 ч. 40 мин. езды от Кайсери. Кроме полета на воздушном шаре над долиной любви, туристов привлекает подземный город, наскальный монастырь и смотровые площадки с видом на каньоны.

Автор: Gazeta.ua Талас - один из наколоритниших уголков Кайсери.

В Турции действует комендантский час для местных. После 21:00 на улице можно находиться только иностранцам, или тем, кто работает. Это строго контролирует полиция. За нарушение - штраф около 3 тыс. грн. Практически все носят маски, их снимают только для фотографии.



Для въезда в Турцию нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за 72 ч. до пересечения границы. Удобнее лететь из Киева в Стамбул, тогда с внутренним перелетом в Кайсери. Планируют запустить прямой рейс Киев-Кайсери, но пока из-за карантина он не функционирует. Однако есть такие чартерные перелеты от некоторых туристических компаний. По возвращении в Украину, проходить самоизоляцию не нужно, поскольку Турция для нас в зеленой зоне. Однако стоит эту информацию проверять перед вылетом, поскольку ее обновляют по пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис в туристической отрасли закончится не раньше 2024 года

Туристам желательно перед путешествием уточнить у своего банка возможность осуществления оплаты с карты за рубежом. Определенные ограничения возникают у клиентов Приватбанка. Стоит на всякий случай записать номера украинского посольства или консульства в Турции. Это поможет при непредвиденных обстоятельствах.

Местным будет импонировать, если поздороваетесь или поблагодарите их на турецком. Так проявите уважение

В Турции запрещен айкос. Поэтому, отправляясь в путешествие, возьмите достаточно стиков, поскольку на отдыхе их купить не сможете.

Перед поездкой выучите несколько простых фраз на турецком. Местным будет импонировать, если поблагодарите их или поздороваетесь на их языке. Так проявите уважение.

Автор: Gazeta.ua Центральный фонтан города Кайсери.

Владелица турагентства рассказала, как путешественникам позаботиться о себе за рубежом в случае инфицирования во время отдыха.