Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес

Страны Европы закрыли границы для туристов из-за распространения корнавируса. Для любителей лыжного спорта единственной альтернативой иностранного отдыха стал турецкий курорт Эрджиес.
О том, как функционирует горнолыжный курорт в условиях пандемии и что нужно знать туристам, Gazeta.ua узнала на собственном опыте.
Курорт Эрджиес расположен на склонах одноименного потухшего вулкана, который является одновременно самой высокой вершиной центральной Анатолии. Над уровнем моря поднимается на 3916 м. 34 трассы общей протяженностью 55 км проходят на высоте от 2 до 3 тыс. м. Оттуда открываются невероятные виды на заснеженные соседние вершины. Трассы различной сложности - 1 зеленая - для новичков, 12 синих - для сложных спусков, 15 красных для умелых лыжников и 6 черных для настоящих спортсменов. Протяженность каждой колеблется от 1 до 2,5 км. На трассах не большое количество людей, это является безусловным преимуществом для лыжников. Для вечернего катания обустроили освещения. Иногда проводят групповые спуски лыжников с файерами в руках, что выглядит довольно феерично. В малоснежные зимы покров обеспечивают снежными пушками. За безопасностью отдыхающих следят 25 патрулей, которую курсируют по трассам.
Часть персонала знает русский, почти все инструкторы владеют английским. Поэтому проблем с общением не возникает.
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На курорте есть игровые площадки для детей, горки для спуска на санках, а также комната для матери и малыша.
На курорте одновременно может поселиться 1,5 тыс. гостей. В ближайшее время количество мест планируется увеличить до 6 тыс. Цены за номер в четырехзвездочном отеле стартуют от 3 тыс. грн. Вдвое дешевле является аренда жилья в городе Кайсери, который в 20 км от курорта. Сейчас все хостелы закрыты из-за коронавируса, а отели, которые работают, имеют сертификаты о соблюдении всех санитарных норм. Такие меры помогают сделать отдых максимально безопасным. Добираться из Кайсери до курорта Эрджиес можно общественным транспортом, арендованной машиной или трансфером из отеля. Дорога займет не более 25 мин. Возле трасс есть множество парковочных мест.
Населения Кайсери более 1,3 млн человек. Большинство местных консервативные и религиозные. Несмотря на это, к туристам относятся доброжелательно, чрезмерного внимания на улице нет, ходить иностранцам самым безопасно. Город опрятный и ухоженный. Транспорт современный и чистый. Виды из города открываются на вулкан Эрджиес и соседние вершины.
Особым местом, которое просто нельзя обойти, является местный базар. Здесь множество точек с традиционными сладостями, специями, сувенирами и колбасными изделиями. Ведь именно этот край славится мясной продукцией. Почти везде можно расплатиться картой. На рынке мало кто владеет английским, однако встречали продавцов, которые знали на украинском "Добро пожаловать и спасибо".
Хотя бы день отпуска стоит выделить на экскурсию в Каппадокию, которая находится всего в 1 ч. 40 мин. езды от Кайсери. Кроме полета на воздушном шаре над долиной любви, туристов привлекает подземный город, наскальный монастырь и смотровые площадки с видом на каньоны.
Для въезда в Турцию нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за 72 ч. до пересечения границы. Удобнее лететь из Киева в Стамбул, тогда с внутренним перелетом в Кайсери. Планируют запустить прямой рейс Киев-Кайсери, но пока из-за карантина он не функционирует. Однако есть такие чартерные перелеты от некоторых туристических компаний. По возвращении в Украину, проходить самоизоляцию не нужно, поскольку Турция для нас в зеленой зоне. Однако стоит эту информацию проверять перед вылетом, поскольку ее обновляют по пятницам.
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Туристам желательно перед путешествием уточнить у своего банка возможность осуществления оплаты с карты за рубежом. Определенные ограничения возникают у клиентов Приватбанка. Стоит на всякий случай записать номера украинского посольства или консульства в Турции. Это поможет при непредвиденных обстоятельствах.
Местным будет импонировать, если поздороваетесь или поблагодарите их на турецком. Так проявите уважение
В Турции запрещен айкос. Поэтому, отправляясь в путешествие, возьмите достаточно стиков, поскольку на отдыхе их купить не сможете.
Перед поездкой выучите несколько простых фраз на турецком. Местным будет импонировать, если поблагодарите их или поздороваетесь на их языке. Так проявите уважение.
Владелица турагентства рассказала, как путешественникам позаботиться о себе за рубежом в случае инфицирования во время отдыха.
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