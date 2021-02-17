 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 72
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 315
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 585
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 477
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1494
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1494
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3717
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 765
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
19
5
4
9
6
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
&quot;Оказывают секс-услуги, чтобы жить в Европе&quot;. Ведущий тревела познакомился с масаями
"Оказывают секс-услуги, чтобы жить в Европе". Ведущий тревела познакомился с масаями
Мишель Андраде посетила родину и узнала, как живет религиозная община
Мишель Андраде посетила родину и узнала, как живет религиозная община
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
&quot;Невозможно остановиться&quot;. Ведущие тревела дали советы, что попробовать в Турции
"Невозможно остановиться". Ведущие тревела дали советы, что попробовать в Турции
Видео
Все видео
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 585
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 234
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1494
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 846
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 45
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
четверг, 18 февраля 2021 17:33

Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
19

  Комментировать

Страны Европы закрыли границы для туристов из-за распространения корнавируса. Для любителей лыжного спорта единственной альтернативой иностранного отдыха стал турецкий курорт Эрджиес.

О том, как функционирует горнолыжный курорт в условиях пандемии и что нужно знать туристам, Gazeta.ua узнала на собственном опыте.

Курорт Эрджиес расположен на подножии одноименного потухшего вулкана.
Фото: Gazeta.ua
Лучший период для катания на лыжах - февраль-март.
Курорт Эрджиес расположен на подножии одноименного потухшего вулкана.
Для детей есть отдельные горки для спуска на санях. Также на курорте действует игровая площадка и комната матери и ребенка.
Начинающие могут нанять англоязычного инструктора для освоения азов катания

Курорт Эрджиес расположен на склонах одноименного потухшего вулкана, который является одновременно самой высокой вершиной центральной Анатолии. Над уровнем моря поднимается на 3916 м. 34 трассы общей протяженностью 55 км проходят на высоте от 2 до 3 тыс. м. Оттуда открываются невероятные виды на заснеженные соседние вершины. Трассы различной сложности - 1 зеленая - для новичков, 12 синих - для сложных спусков, 15 красных для умелых лыжников и 6 черных для настоящих спортсменов. Протяженность каждой колеблется от 1 до 2,5 км. На трассах не большое количество людей, это является безусловным преимуществом для лыжников. Для вечернего катания обустроили освещения. Иногда проводят групповые спуски лыжников с файерами в руках, что выглядит довольно феерично. В малоснежные зимы покров обеспечивают снежными пушками. За безопасностью отдыхающих следят 25 патрулей, которую курсируют по трассам.

Автор: Gazeta.ua
  Начинающие могут нанять англоязычного инструктора для освоения азов катания
Начинающие могут нанять англоязычного инструктора для освоения азов катания
Сезон на Эрджиес начинается в декабре и длится 4 месяца. Как погода позволяет, может затянуться до середины апреля. Но лучший период - февраль-март. По окончании лыжного сезона, туристы сюда приезжают для трекинга или катание на велосипедах. Для этого разработаны специальные маршруты. Или же просто на пикники, у подножия обустроено много беседок для отдыха.
Катаются не все, часто приезжают, чтобы просто полюбоваться видами
"В прошлом году было гораздо больше людей. Часто приезжают украинцы. Недавно имели семью с трехлетними близняшками. За час с инструктором дети научились кататься. Ранее туристы были со всей Европы. Теперь через карантин приезжают реже. На выходных количество посетителей увеличивается - прибывают местные . Катаются не все, часто приезжают, чтобы просто полюбоваться видами", - рассказывает Бедирхан, менеджер магазина горнолыжного снаряжения. Работает там 2 сезона.

Часть персонала знает русский, почти все инструкторы владеют английским. Поэтому проблем с общением не возникает.
Автор: Gazeta.ua
  Разовый билет на подъемник для взрослого стоит 68 грн. Выгоднее покупать многоразовые билеты. Они действуют на несколько дней.
Разовый билет на подъемник для взрослого стоит 68 грн. Выгоднее покупать многоразовые билеты. Они действуют на несколько дней.
На подъемники очередей практически нет. У входа объявляют инструкции на турецком, английском и русском. Напоминают о соблюдении противоэпидемических мероприятий. Билет на одноразовый подъем стоит 68 грн, на 14 - 480 грн, на 30 - 900 грн., На 200 - 3,6 тыс. грн. Многократные действуют на несколько дней и ими могут пользоваться несколько посетителей. Билеты удобные, потому что легко срабатывают даже через карман костюма. У подножия можно арендовать одежду и снаряжение. Полное укомплектование будет стоить - 1440 грн. - лыжи или борд, обувь, одежда, очки и шлем, только снаряжение - 800 грн - лыжи или борд + обувь. Санки арендовать можно за 100 грн. Варежки, баф и шапку лучше брать свои, или же покупать на месте.
Здесь вкусное питание и цены на все значительно ниже, чем на европейских курортах
"В год по 3-5 раз катаемся на лыжах. Были в Австрии, Швейцарии, Италии. Сюда прилетели впервые. Здесь гораздо меньше людей. Перепробовали уже все трассы, понравились, потому что длиннее чем в Украине. Живем в отеле у подножия Эрджиес. Здесь вкусное питание и цены на все значительно ниже, чем на европейских курортах. За несколько дней уже немного накатались, поэтому завтра собираемся поехать еще на экскурсию в Каппадокию", - рассказал Олег со Львова. На неделю прилетел отдохнуть с дочерью и друзьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция сообщила, когда откроет туристический сезон

Как у подножия, так и на вершинах есть точки с едой. Начиная от фастфудов, завершая ресторанами. Цены демократичные, обед на двоих в пределах 330 грн. Особенно популярны булки с острыми колбасками, турецкий кофе, сладости.

На курорте есть игровые площадки для детей, горки для спуска на санках, а также комната для матери и малыша.

На курорте одновременно может поселиться 1,5 тыс. гостей. В ближайшее время количество мест планируется увеличить до 6 тыс. Цены за номер в четырехзвездочном отеле стартуют от 3 тыс. грн. Вдвое дешевле является аренда жилья в городе Кайсери, который в 20 км от курорта. Сейчас все хостелы закрыты из-за коронавируса, а отели, которые работают, имеют сертификаты о соблюдении всех санитарных норм. Такие меры помогают сделать отдых максимально безопасным. Добираться из Кайсери до курорта Эрджиес можно общественным транспортом, арендованной машиной или трансфером из отеля. Дорога займет не более 25 мин. Возле трасс есть множество парковочных мест.
Автор: Gazeta.ua
  Крепость времен турок-сельджуков находится в самом центре Кайсери.
Крепость времен турок-сельджуков находится в самом центре Кайсери.
Кайсери богатый на исторические места. В центре города находится крепость времен турок-сельджуков, музей древнего госпиталя, где веками больных лечили травами и музыкой. Входные билеты в такие места в среднем стоят от 330 грн. В Кайсери больше мечетей, чем школ, поэтому с любой точки города можно услышать почасовые призывы к намазу - молитвы мусульман.
Тесные улочки, колоритные здания, впечатляющие панорамы на окраину и остатки церкви, которой более 1,5 тыс. лет, - никого из туристов не оставят равнодушными
Отдельного внимания заслуживает старое поселение Талас, которое фактически уже стало кварталом Кайсери. Тесные улочки, колоритные здания, впечатляющие панорамы на окраину и остатки церкви, которой более 1,5 тыс. лет, никого из туристов не оставят равнодушными. А пылким любителям восточной культуры стоит посетить еще и дом старого вельможи и насладиться там чайной церемонией.

Населения Кайсери более 1,3 млн человек. Большинство местных консервативные и религиозные. Несмотря на это, к туристам относятся доброжелательно, чрезмерного внимания на улице нет, ходить иностранцам самым безопасно. Город опрятный и ухоженный. Транспорт современный и чистый. Виды из города открываются на вулкан Эрджиес и соседние вершины.

Особым местом, которое просто нельзя обойти, является местный базар. Здесь множество точек с традиционными сладостями, специями, сувенирами и колбасными изделиями. Ведь именно этот край славится мясной продукцией. Почти везде можно расплатиться картой. На рынке мало кто владеет английским, однако встречали продавцов, которые знали на украинском "Добро пожаловать и спасибо".

Хотя бы день отпуска стоит выделить на экскурсию в Каппадокию, которая находится всего в 1 ч. 40 мин. езды от Кайсери. Кроме полета на воздушном шаре над долиной любви, туристов привлекает подземный город, наскальный монастырь и смотровые площадки с видом на каньоны.
Автор: Gazeta.ua
  Талас - один из наколоритниших уголков Кайсери.
Талас - один из наколоритниших уголков Кайсери.
В Турции действует комендантский час для местных. После 21:00 на улице можно находиться только иностранцам, или тем, кто работает. Это строго контролирует полиция. За нарушение - штраф около 3 тыс. грн. Практически все носят маски, их снимают только для фотографии.

Для въезда в Турцию нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за 72 ч. до пересечения границы. Удобнее лететь из Киева в Стамбул, тогда с внутренним перелетом в Кайсери. Планируют запустить прямой рейс Киев-Кайсери, но пока из-за карантина он не функционирует. Однако есть такие чартерные перелеты от некоторых туристических компаний. По возвращении в Украину, проходить самоизоляцию не нужно, поскольку Турция для нас в зеленой зоне. Однако стоит эту информацию проверять перед вылетом, поскольку ее обновляют по пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис в туристической отрасли закончится не раньше 2024 года

Туристам желательно перед путешествием уточнить у своего банка возможность осуществления оплаты с карты за рубежом. Определенные ограничения возникают у клиентов Приватбанка. Стоит на всякий случай записать номера украинского посольства или консульства в Турции. Это поможет при непредвиденных обстоятельствах.

Местным будет импонировать, если поздороваетесь или поблагодарите их на турецком. Так проявите уважение

В Турции запрещен айкос. Поэтому, отправляясь в путешествие, возьмите достаточно стиков, поскольку на отдыхе их купить не сможете.

Перед поездкой выучите несколько простых фраз на турецком. Местным будет импонировать, если поблагодарите их или поздороваетесь на их языке. Так проявите уважение.

Автор: Gazeta.ua
  Центральный фонтан города Кайсери.
Центральный фонтан города Кайсери.

Владелица турагентства рассказала, как путешественникам позаботиться о себе за рубежом в случае инфицирования во время отдыха.

Автор: Василина Копитко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде

Умер создатель шляп по $1 тыс.

Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

В аэропорту украли мешки с бриллиантами

От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 22320
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11691
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 9216
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 6840
В деле убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко возник новый поворот
В деле убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко возник новый поворот
 Просмотров: 5643
Путешествия
Укрзализныця планирует запуск Wi-Fi в поездах
Укрзализныця планирует запуск Wi-Fi в поездах Просмотров: 90
"Оказывают секс-услуги, чтобы жить в Европе". Ведущий тревела познакомился с масаями
"Оказывают секс-услуги, чтобы жить в Европе". Ведущий тревела познакомился с масаями
5
 Просмотров: 846
Мишель Андраде посетила родину и узнала, как живет религиозная община
Мишель Андраде посетила родину и узнала, как живет религиозная община
4
 Просмотров: 1224
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
9
 Просмотров: 153
Ведущая стала жертвой вьетнамских воров
Ведущая стала жертвой вьетнамских воров Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2
Привид
2
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
Голосов: 1987
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть