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пятница, 27 ноября 2020 09:05

Как туристу позаботиться о себе в случае инфицирования на отдыхе

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Как туристу позаботиться о себе в случае инфицирования на отдыхе
Туристические страны уделяют большое внимание безопасности отдыхающих. Фото: liga.net

Несмотря на увеличение количества больных в мире, украинцы продолжают ездить за границу. Случаи инфицирования во время отдыха среди туристов единичны, говорят специалисты по туризму.

"Желающие улететь за границу есть. Чаще всего выбирают Египет, Объединенные Арабские Эмираты, турецкий Стамбул, Занзибар, реже Доминикану и Мексику, потому что дороже, чем в предыдущие страны. Но в целом цены очень привлекательные, - говорит Gazeta.ua владелица туристического агентства Travel Salon Валентина Гембик.

Туристические страны уделяют большое внимание безопасности отдыхающих.

"В некоторых отелях Турции, к примеру, предусмотрены специальные номера для людей, заболевших коронавирусом. Они такие же комфортные, просто изолированы. О туристе заботятся. Но важно, чтобы отдыхающий был застрахован на случай инфицирования. Когда покупаете тур, стоит обязательно уточнить, покрывает ли страховка лечения коронавируса. Хотя страховка очень нужна в любых случаях. Стоимость ее незначительная. Все зависит от суммы покрытия, страны, в которую едете, и количества дней. Например, самая простая страховка на 3-дневную поездку для экскурсии по Парижу стоила бы максимум 150 гривен. Можно конечно брать более дорогую", - объясняет женщина.

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В случае ухудшения самочувствия Гембик советует сразу звонить турагенту и ждать дальнейших указаний.

"Если уже так случилось, что заболели, то в первую очередь звоните турагенту. Он продал тур и несет ответственность за клиента. Обязательно звонить в страховую при любой ситуации и фиксировать страховой случай. Туристы, которые бронируют тур самостоятельно и не обращаются к специалистам, должны помнить, что вся ответственность автоматически перекладывается на их плечи. Особенно, если страховки у них нет. Я бы не рекомендовала путешествовать без страховки".

Власти итальянской Венеции будут взимать плату с туристов, приехавших в город без ночевки. Город решил взимать с однодневных путешественников плату, чтобы уменьшить массовый туризм, который до пандемии достигал 30 млн посетителей в год.

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