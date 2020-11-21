С туристов будут брать деньги за въезд в Венецию

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Власти итальянской Венеции будут взимать плату с туристов, приехавших в город без ночевки.

Туристическое город решил взимать с однодневных путешественников плату, чтобы уменьшить массовый туризм, который до пандемии достигал 30 млн туристов в год. Оплату должны были ввести этим летом, но ее отложили на неопределенный срок из-за коронавируса. Теперь вернулись к этому вопросу. Плату введут с 1 января 2022-го. Об этом пишет CNN.

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Город, экономика которого основана на туризме, сильно пострадал во время пандемии, когда много магазинов и ресторанов закрылись. Местные хотят, чтобы туристы вернулись. Но многие рассматривают вынужденную паузу как шанс изменить городской туризм к лучшему.

Плата будет зависеть от того, насколько загружен город, чтобы отговорить людей от приезда в пиковые дни, распределяя по всему сезону. Цена будет зависеть от загрузки. Максимальная - 10 евро. Посетители, которые остаются в городе на ночь, освобождаются от уплаты. Это должно побудить ночевать и вкладывать больше денег в местную экономику.

За следующие 14 месяцев городские власти разработает системы, которая позволит гостям заранее зарезервировать места в городе, несмотря на новые условия. Городу до пандемии было все труднее справляться с большим количеством гостей. В Венеции уже установили турникеты, которые отделяют местных и туристов в пиковые туристические дни.

Некоторые местные сравнили систему продажи билетов с преобразованием города в тематический парк. Однако мэр Венеции Луиджи Бругнаро, который возглавил такие планы, был переизбран в сентябре. Около 70% венецианцев покинули город за последние 70 лет - в основном, из-за того, что город стал слишком туристическим.