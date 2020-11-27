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пятница, 27 ноября 2020 20:55

Железнодорожные больницы начали принимать больных Covid-19

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Железнодорожные больницы начали принимать больных Covid-19
Фото: galnet.fm

Две Харьковские клинические больницы на железнодорожном транспорте начали принимать больных на коронавирус.

До понедельника там находиться пять первых пациентов. Об этом сообщает пресс служба Харьковского облсовета.

"Две Харьковские клинические больницы на железнодорожном транспорте № 1 и 2 готовы открыть отделение для больных коронавирусом. Уже сегодня железнодорожные больницы начнут свою работу в тестовом режиме и до понедельника примут пять первых пациентов с диагнозом Covid-19", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что у больных наблюдается легкое течение инфекции. Их лечения не требует дополнительного кислорода.

На данный момент в учреждениях есть 12 кислородных точек в реанимации. Также 50 концентраторов, которые были недавно закуплено за счет Фонда борьбы с коронавирусом, передадут из городских больниц, еще несколько концентраторов поступит из областных лечебных учреждений.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655.

Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 909 - летальные. 192 пациентов умерли за последние сутки.

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Дата
27
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