"Зеленскому стоит больше доверять гражданскому обществу" - Валерий Пекар

Валерий Пекарь: Украина укрепляет позиции. Это заслуга тех, кто часто стоит по разные стороны политических баррикад. Фото: 5 канал

Украина ведет шахматную игру на трех досках - войны, экономики и справедливости. Сейчас сыграли вничью на доске войны.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Объединение сил президентской команды, гражданского общества, политической оппозиции помогло. Все как один выступили за национальные интересы. Зеленскому стоит больше доверять гражданскому обществу, ведь оно акциями на Банковой дало лидеру страны большой козырь. Мог просто показать фотографии Путину, Макрону и Меркель. Мол, дома меня не примут, если переступлю красные линии. Однако Зеленский еще только учится доверять ключевым социальным группам", - объясняет он.

В экономике выиграли важную позицию, говорит эксперт.

"Международный валютный фонд за несколько дней до "нормандских переговоров" заявил, что готов работать с Украиной. Этим тоже усилил нас в Париже. Киев должен еще выполнить много условий, чтобы получить новый транш. Но это позитивный сигнал. Показывает, что с нами можно иметь дело. МВФ является одним из основных двигателей реформ, вместе с Евросоюзом и украинским гражданским обществом", - говорит Валерий Пекар.

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По его словам, политические силы пока не является драйвером развития.

"В прошлом парламенте было около 40 депутатов-реформаторов, в нынешнем - где-то в полтора раза больше, но все же это очень мало. Правительство реформаторское, но политически зависимо. Впрочем Украина укрепляет позиции. Это заслуга тех, кто часто стоит по разные стороны политических баррикад. Так выглядит современная ответственная политика: можно придерживаться разных точек зрения на то, что и как надо делать, но вместе двигать государство вперед.

В сфере справедливости наши позиции грустные. Ждем суд по ПриваБанк 19 декабря (апелляционный суд рассмотрит жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации банка. - Gazeta.ua). Хорошо, что МВФ открытым текстом указал на судебную реформу как на обязательное условие продолжения сотрудничества. Важна независимость Национального банка, что сейчас атакует Игорь Коломойский. Эта ситуация уже является угрозой национальной безопасности: не может быть такого давления на Нацбанк, тем более в стране, которая воюет", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.