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пятница, 08 ноября 2019 17:04

Зеленский распустил комиссию СНБО

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Зеленский распустил комиссию СНБО
Зеленский ввел в действие решение Совбеза о "перезапуск" комиссии по ОПК. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по ликвидации созданной в 2015-м Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и создания новой.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019-го "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса", - говорится в указе на сайте главы государства.

Совбез принял такое решение, рассмотрев вопрос эффективности координации действий центральных органов исполнительной власти в сфере функционирования ОПК.

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Кабинету министров поручается за 2 недели решить вопрос о создании межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева. Зато назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного. Указы глава государства издал 8 ноября.

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08
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