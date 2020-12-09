Зеленский приказал готовиться к годовщине Чернобыльской катастрофы

Зеленский поручил правительству готовиться к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы. Фото: pon.org.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовку к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

"Кабинет министров должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника", - сообщает Офис президента.

Правительство обязали проанализировать и актуализировать законодательство по преодолению последствий катастрофы и по социальной защите пострадавших.

Кабмин должен утвердить план мероприятий на годовщину катастрофы.

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26 апреля 2021 в Киеве и Киевской области должны пройти мероприятия по случаю годовщины катастрофы. В учреждениях образования и культуры должны провести информационные, просветительские, культурно-художественные и другие мероприятия.

Планируют провести в Украине тематическую международную конференцию.

Министерство культуры хочет внести ряд объектов Чернобыльской зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.