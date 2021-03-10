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среда, 10 марта 2021 21:20

Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду
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Девочка получила куклу от президента
Фото: Черновицкая ОГА
Девочка получила куклу от президента
Девочка получила куклу от президента

В Черновцах 5-летняя Маргарита Леско получила подарунов от президента Украины Владимира Зеленского

Ранее ее демонстративно лишили подарка на 8 марта, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он отметил, что скандал является поводом для оценки черновицких городских руководителей.

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"Сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал Осачук.

В Черновцах в детском саду №42 "Жемчужинка" разразился скандал. Отец воспитанницы детсада Игорь Леско заявил, что его ребенка демонстративно не поздравили с 8 марта, ведь он не сдал денег на подарок.

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