Зеленский подарил куклу девочке, которую оставили без подарка в детском саду

Фото: Черновицкая ОГА

В Черновцах 5-летняя Маргарита Леско получила подарунов от президента Украины Владимира Зеленского

Ранее ее демонстративно лишили подарка на 8 марта, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он отметил, что скандал является поводом для оценки черновицких городских руководителей.

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"Сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал Осачук.

В Черновцах в детском саду №42 "Жемчужинка" разразился скандал. Отец воспитанницы детсада Игорь Леско заявил, что его ребенка демонстративно не поздравили с 8 марта, ведь он не сдал денег на подарок.