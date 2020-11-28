Зеленский объявил новый профессиональный праздник

28 ноября объявили Днем работника системы финансового мониторинга. Фото: pexels.com

28 ноября в Украине официально объявили Днем работника системы финансового мониторинга.

Указ об объявлении праздника подписал президент Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

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"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - указано в документе.

"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд. Из этих средств $ 5 млрд пошли на Кипр, $ 4 млрд - в Нидерланды, $ 3 млрд - в Великобританию, $ 2 млрд - в Германию. Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко