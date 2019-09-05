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четверг, 05 сентября 2019 11:56

Зеленский хочет ликвидировать Военную прокуратуру, чтобы получить больше власти

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Зеленский хочет ликвидировать Военную прокуратуру, чтобы получить больше власти
Владимир Зеленский предлагает ликвидировать Военную прокуратуру, сохранив при этом право образовывать специализированные за генпрокурором. Фото: УНН

Военная прокуратура - это орган, который был относительно независимым. Поэтому президент хочет ликвидировать его, чтобы сконцентрировать всю власть в руках своей команды.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военный эксперт Алексей Арестович.

"Военная прокуратура занималась специфическими преступлениями. Это, например, - жестокое обращение с пленными, поиск наших солдат, которых незаконно удерживают на оккупированной территории. Ее нельзя ликвидировать в условиях войны. Гражданская прокуратура не сможет подхватить эти расследования. Там работа велась в течение пяти лет. Надо время, чтобы понять ее специфику", - считает он.

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Также важно то, что Военная прокуратура почти не занималась расследованием коррупционных преступлений, отмечает эксперт.

"Поэтому там работают более чистые на руку прокуроры, которые не сталкивались с большим искушением. Иногда именно поэтому важные дела, как привлечение к ответственности какого-то нечестного судьи, передают военным прокурорам.

Возможно, команда президента планирует сделать некий специализированный орган в пределах Офиса генерального прокурора. Однако пока об этом не говорят, речь идет только о ликвидации. Не предоставляют никакой альтернативы. А она нужна", - добавляет Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес в Верховную Раду законопроект №1032 о реформе Генеральной прокуратуры.

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Дата
05
сентября

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