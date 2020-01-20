Зеленский: если меня обвинят в настоящей коррупции, я должен отказаться от президентства

Владимир Зеленский дает интервью израильскому журналисту Дэвиду Горовице в своем офисе в Киеве. Фото: timesofisrael.com

Борьба с коррупцией - сложное и длинное дело. Сейчас в Украине продолжаются реформы, которые помогут преодолеть это явление.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об этом в интервью журналисту израильського издание The Times of Israel Дэвиду Горовицу 18 января в своем офисе в Киеве.

По словам Зеленского, он стал президентом, чтобы побороть коррупцию. Но пока все сложно. Во-первых, в стране продолжается реформа органов государственного обвинения. Освободили несколько тысяч прокуроров. Сотни прокуроров требуют переквалификации. На это потребуется примерно полгода.

"Во-вторых, мы сейчас принимаем законодательство по реформированию служб безопасности. Опять же, это долгий процесс. Мы назначили нового руководителя Государственного бюро расследований, и она реформирует иерархию. Мы ввели антикоррупционный суд в сентябре. С этим много проблем, как и с всем судебным процессом в Украине. Это долгий бой. Но когда у нас будут эти сильные институты, мы прекратим всю коррупцию", - заявил президент.

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На вопрос Дэвида Горовица, что будет делать Владимир Зеленский, то если его обвинят в коррупции, как президента Израиля Беньямина Нетаньяху, Зеленский с улыбкой ответил вопросом: "Начнем сначала: почему ты думаешь, что меня обвинят в коррупции? А может, ты знаешь то, чего я не знаю?"

И добавил, что если бы обличились его коррупционные деяния, он отказался бы от поста президента Украины.

"Если бы меня обвиняли в какой-то настоящий коррупции - а не в какой-то политической деле - то, что на самом деле произошло, то согласно Конституции я должен отказаться", - добавил Зеленский.

1 января вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Верховная Рада приняла его 17 октября 2019