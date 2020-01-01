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среда, 01 января 2020 12:56

Заработал закон об обличителях коррупции

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Заработал закон об обличителях коррупции
Закон будет защищать людей, которые сообщают о коррупции. Фото: РБК

Закон об обличителях коррупции вступил в силу.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции" Верховная Рада приняла 17 октября 2019, сообщает "Цензор.нет".

Он определяет правовой статус обличителей, которые сообщили о коррупционном правонарушении. Закон устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

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Устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции. Нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном правонарушении, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

13 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об обличителях коррупции.

Изменения предусматривают вознаграждение в пределах 10% суммы возмещения государству убытков или размера взятки. Государство гарантирует обличителям и их близким право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

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