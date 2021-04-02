Завтра еще одна область вводит жесткий карантин

Новые ограничения будут действовать до 12 апреля. Фото: pixabay.com

С 3 апреля в Винницкой области временно вводят усиленный карантин.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

С завтрашнего дня запрещается: проведение массовых мероприятий; прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры; прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха; деятельность культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета 1 человек на 5 кв. м сооружения или помещения; проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими; посещение учебных заведений учащимися 1-11 классов, кроме учеников дошкольных и специальных учреждений.

Новые ограничения будут действовать до 12 апреля.

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В Запорожье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом также решили с 3 апреля усилить карантин. Сколько продлятся ограничения - неизвестно.