Жара возвращается

2 августа в Украине преимущественно без осадков. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 2 августа, в Украине преимущественно без осадков.

Только днем в восточных и северо-восточных областях местами небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура 21-26°. Ночью 9-14°, на юге до 18° градусов тепла.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.