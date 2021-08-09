Жара возвращается, но из дождями

Сегодня в Украине прогнозируют жару и дожди. Фото: pixabay.com

Сегодня, 9 августа, в Украине будет жарко. Столбики термометров местами поднимутся до +32°С...34°С. При этом некоторые области не обойдут осадки. Дождь ждут на Западе, Востоке и в центральных регионах.

В остальних областях, хоть без осадков, но будет облачно. Солничный день прогнозируют только на Юге, передает УНИАН.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°С, днем +31°С.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°С, днем +24°С, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°С, днем +27°С, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +14°С, днем +26°С, небольшой дождь.

В Тернополе 9 августа ночью будет +14°С, днем +26°С, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +15°С, днем +28°С, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°С, днем +26°С, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°С, днем +29°С.

В Виннице сегодня будет +16°С...+31°С, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16°С, днем +30°С, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°С, днем +31°С.

В Кропивницком температура ночью будет +17°С, днем +31°С, ясно и безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°С...+31°С.

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В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°С, днем +31°С.

В Херсоне в понедельник ночью +20°С, днем +33°С, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°С, днем +33°С.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°С, днем +31°С, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°С...+30°С, почти безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°С, днем +30°С.

В Днепре температура ночью будет +18°С, днем +32°С, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет почти безоблачно, +18°С...+30°С.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°С, днем +32°С.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°С, днем +34°С.

Сегодня, по народным обычаям, украинцы больше всего боялись молний, ведь день традиционно был дождливым и грозовым. Верили, что мония убивает грешников и тех, кто не соблюдает церковных предписаний. Поэтому день прозвали Палием. Кроме того, наблюдая за природой 9 августа, можно было предсказать погоду осенью и зимой.