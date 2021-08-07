Народные приметы 9 августа - чего сегодня больше всего боялись украинцы

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
3 Просмотров: 891
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 531
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 333
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 4437
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1971
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 441
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1089
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 954
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3178
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 396
Фото
Все фото
10
5
12
6
10
День ангела 9 августа - кто сегодня именинник и как поздравить
День ангела 9 августа - кто сегодня именинник и как поздравить
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
Видео
Все видео
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2232
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 315
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 891
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2043
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 297
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 06:30

Народные приметы 9 августа - чего сегодня больше всего боялись украинцы

  Комментировать
Народные приметы 9 августа - чего сегодня больше всего боялись украинцы
Сегодня люди больше всего боялись молний. Фото: pixabay.com

Сегодня в народе отмечают Пантелеймона Палия. В этот день люди больше всего боялись молний. Верили, что она убивает грешников и тех, кто не соблюдает церковных предписаний.

В народе считали, что на Пантелеймона люди чаще умирают насильственной смертью - от молнии, несчастного случая, автокатастрофы или в бою. Зато рождаются одаренные дети, которым суждено стать выдающимися людьми.

Знахари в этот день ходили за травами. Собирали корни и листья, молились святому Пантелеймону за здоровье тела и души. Хозяйки готовили пирожки с капустой. Затем их раздавали детям, нищим и странникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 9 августа - кто сегодня именинник и как поздравить

Народные приметы на 9 августа

Если завиваются кочаны капусты - осень будет холодной.

Травы обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник закладывают - скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут - к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен и помолиться на икону Пантелеймона - скоро выздоровеет.

9 августа православные верующие отмечают 8-ю неделю по Пятидесятнице, дню, когда Святой Дух сошел на апостолов. Кроме того, сегодня чтят память великомученика и целителя Пантелеймона. Его считают покровителем врачей и воинов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 9 августа - чего сегодня больше всего боялись украинцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Скандального судью задержали с банкой денег

Родители заморили голодом 3-летнего сына

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 9657
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 9540
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8559
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 5355
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 5148
Общество
Гороскоп на 9 августа: кому звезды помогут разбогатеть
Гороскоп на 9 августа: кому звезды помогут разбогатеть
 Просмотров: 9
Церковный праздник 9 августа - сегодня вспоминают целителя, который творил чудеса
Церковный праздник 9 августа - сегодня вспоминают целителя, который творил чудеса Просмотров: 585
День ангела 9 августа - кто сегодня именинник и как поздравить
День ангела 9 августа - кто сегодня именинник и как поздравить
10
 Просмотров: 99
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 5355
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
10
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
8
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1
Суд взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса
Голосов: 56910
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть