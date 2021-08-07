Народные приметы 9 августа - чего сегодня больше всего боялись украинцы

Сегодня люди больше всего боялись молний. Фото: pixabay.com

Сегодня в народе отмечают Пантелеймона Палия. В этот день люди больше всего боялись молний. Верили, что она убивает грешников и тех, кто не соблюдает церковных предписаний.

В народе считали, что на Пантелеймона люди чаще умирают насильственной смертью - от молнии, несчастного случая, автокатастрофы или в бою. Зато рождаются одаренные дети, которым суждено стать выдающимися людьми.

Знахари в этот день ходили за травами. Собирали корни и листья, молились святому Пантелеймону за здоровье тела и души. Хозяйки готовили пирожки с капустой. Затем их раздавали детям, нищим и странникам.

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Народные приметы на 9 августа

Если завиваются кочаны капусты - осень будет холодной.

Травы обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник закладывают - скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут - к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен и помолиться на икону Пантелеймона - скоро выздоровеет.

9 августа православные верующие отмечают 8-ю неделю по Пятидесятнице, дню, когда Святой Дух сошел на апостолов. Кроме того, сегодня чтят память великомученика и целителя Пантелеймона. Его считают покровителем врачей и воинов.