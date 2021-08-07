Церковный праздник 9 августа - сегодня вспоминают целителя, который творил чудеса

Сегодня верующие отмечают 8-ю неделю по Пятидесятнице. Фото: pixabay.com

9 августа православные верующие отмечают 8-ю неделю по Пятидесятнице, дню, когда Святой Дух сошел на апостолов. Кроме того, сегодня чтят память великомученика и целителя Пантелеймона. Его считают покровителем врачей и воинов.

Пантелеймон родился в городе Никомидии в семье богатого язычника Евсторгия. Учился искусству лечение у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Именно в то время в Никомидии тайно жили священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, который проходил мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика.

Как-то будущий целитель увидел на улице мертвого ребенка, которого укусила гадюка и была еще рядом. Пантолеон начал молиться Господу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Решил, если молитвы услышат, то станет последователем Христа и примет крещение. Ребенок ожил, а змея разлетелась на кусочки перед глазами Пантолеона.

После чуда Пантолеона окрестили. Став цилитилем, он посвятил всю свою жизнь больным и нищим. Бесплатно лечил всех, кто обращался. Святой даже посещал в тюрьмах христиан. Очень быстро слух о милостивого врача распространялся по всему городу.

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Из зависти врачи донесли императору Максимиану, что Пантелеимон лечит заключенных. Правитель уговаривал святого опровергнуть слухи и принести жертву идолам, но целитель отказался. Раздраженный Максимиан отдал Пантелеймона на муки. Его повесили на дереве и рвали железными когтями, обжигали свечами, потом растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, а затем в море с камнем на шее. После пыток человек оставался целым. К концу святого привели на место казни и привязали к оливковому дереву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил его мечом, но он не нанес раны. Святой окончил молитву и с неба раздался голос, который позвал его в Царство Небесное. Воины упали на колени и просили прощения. Они отказались продолжать казнь, но великомученик велел выполнить приказ императора. Солдаты со слезами простились с ним.

Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Оливковое дерево покрылось плодами.

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