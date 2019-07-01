Жара возвращается: чего ждать от погоды в ближайшие 3 дня

Июль в Украине начнется возвращением жары. Фото - Народная Правда

Июль в Украине начнется возвращением жары.

Температура воздуха вновь поднимется выше +30 градусов. Будет сухо и солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожарная тревога: синоптики назвали опасные регионы



"2 июля еще побудет жара, а с 3 июля начнет съезжать на юг и таки сойдет. Температура воздуха снова понизится, местами ожидаются дожди", - говорит синоптик.

В Киеве понедельник, 1 июля, будет жарким. 2 июля - местами дождь и гроза.

В июле прогнозируют жару по всей территории Украины. 4-6 июля пройдут дожди. В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара постоянно чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.