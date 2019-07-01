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понедельник, 01 июля 2019 08:40

Жара возвращается: чего ждать от погоды в ближайшие 3 дня

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Жара возвращается: чего ждать от погоды в ближайшие 3 дня
Июль в Украине начнется возвращением жары. Фото - Народная Правда

Июль в Украине начнется возвращением жары.

Температура воздуха вновь поднимется выше +30 градусов. Будет сухо и солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"2 июля еще побудет жара, а с 3 июля начнет съезжать на юг и таки сойдет. Температура воздуха снова понизится, местами ожидаются дожди", - говорит синоптик.

В Киеве понедельник, 1 июля, будет жарким. 2 июля - местами дождь и гроза.

В июле прогнозируют жару по всей территории Украины. 4-6 июля пройдут дожди. В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара постоянно чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.

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Дата
01
июля

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