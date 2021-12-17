Запретить все и немного больше: эксперт рассказал, как менялся антитабачный законопроект 4358

 
Ексклюзивы
1/5
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 513
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 261
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7461
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 639
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1044
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 972
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 39764
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 864
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 855
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
47
3
6
5
4
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Видео
Все видео
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Интервью
1/5
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2079
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2007
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3609
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6318
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 369
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 12:10

Запретить все и немного больше: эксперт рассказал, как менялся антитабачный законопроект 4358

  Комментировать
 

Различные группы влияния пытаются провести через парламент "антитабачные" инициативы, которые не имеют ничего общего с борьбой с курением. Но при этом ставят целью уничтожение табачной отрасли.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, комментируя недавнее исследование института относительно принятого в четверг законопроекта 4358.

"Вместо того чтобы просто ввести в Украине европейские требования, разные группы влияния пытаются прочесть их по-своему, добавляя какие-то пункты и одновременно игнорируя отдельные нормы международного законодательства. Это приводит к "белому шуму", появлению некачественного "законодательного спама" без экономического обоснования, оценки регуляторного воздействия, синхронизации с другими законами", - отметил эксперт.

По словам Денисенко, в связи с подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина должна согласовать свое антитабачное законодательство с европейским, точнее – с Директивой 2014/40/ЕС. Именно поэтому с 2015 года в Верховной Раде был ряд законодательных инициатив по уменьшению вреда от табака.

Один из таких документов - принятый Радой в четверг законопроект 4358 - активно лоббировали общественные организации.

"Сначала он запрещал все, что можно, и даже чуть больше. Например, продажу сигарет лицам до 21 года. Дело в том, что в Украине человек с 18 лет получает полную гражданскую дееспособность, поэтому нелогично, что он, к примеру, может служить в армии, но не может купить сигареты", - отмечает исполнительный директор УИБ.

По словам Денисенко, после доработки в комитете, из документа убрали требования к внешнему виду упаковки или запрете размещения сигарет на полках магазинов, максимально приблизив к требованиям Директивы ЕС.

Эксперт отметил, что часто в законопроектах, якобы направленных против курения, на самом деле главной целью является зарегулирование легального бизнеса. По его словам, для более эффективной работы над антитабачной политикой необходимо производить расчеты, как те или иные меры повлияют на бюджет, на экономику, и главное – приведут ли они к уменьшению количества табакозависимых граждан. "Когда разработка "антитабачного" законопроекта является одним из КРІ для получения гранта, то в результате имеем новый "законодательный спам", - добавил Денисенко.

По мнению экспертов Украинского института будущего, к борьбе с зависимостями нужно подходить комплексно, поскольку из-за обилия грантов на антитабачную деятельность, именно она является доминирующей. При этом, по словам Денисенко, депутаты не обращают внимания на такие зависимости, как алкоголизм, лудомания, или потребление вредной еды.

"Почему-то не звучат инициативы стандартизировать размер и вид бутылки водки, запретить ее выкладку на полках супермаркетов или запретить полностью рекламу игровых автоматов или казино. При том, что ряд стран уже активно внедряет регулирование этих секторов, ограничивая рекламу и продажу несовершеннолетним", - подытожил эксперт.

Ранее УИБ опубликовал исследование "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект 4358 бороться с курением", в котором проанализировал последние законопроекты, разработанные с целью борьбы с курением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запретить все и немного больше: эксперт рассказал, как менялся антитабачный законопроект 4358». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 39773
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 10278
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9837
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8307
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 7974
Общество
На Николая в стране воцарится антициклон Zafira
На Николая в стране воцарится антициклон Zafira Просмотров: 27
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 216
В этом году из Украины выехало рекордное количество людей
В этом году из Украины выехало рекордное количество людей Просмотров: 198
Группа ICU выпустила первую аудиокнигу в серии ICU Business Books
Группа ICU выпустила первую аудиокнигу в серии ICU Business Books Просмотров: 18
В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины
В Харьковской области уничтожат 30,5 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 162
Больше всего комментируют
9
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
2
Если падет украинская армия, падут и границы западных стран - Зеленский
Голосов: 57871
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть