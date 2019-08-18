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воскресенье, 18 августа 2019 17:06

Заместительницу мэра обвинили в нанесении ущерба бюджету на 700 тыс. рн

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Заместительницу мэра обвинили в нанесении ущерба бюджету на 700 тыс. рн
Чиновнице уже объявили подозрение. Фото: Proms

Одну из заместительниц мэра Житомира обвинили в нанесении ущерба государству на более чем 700 тыс. гривен.

Как отмечается, находясь на должности начальника одного из управлений Житомирского городского совета и распорядителя бюджетных средств, чиновница заключила с победителем публичных закупок (ProZorro) заранее убыточный тендер на закупку медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Договор заключили с коммерческой структурой, которая при осуществлении тендера предложила цену лота с одинаковыми техническими характеристиками значительно выше предложения других участников.

В полиции отметили, что заместитель городского головы в процессе конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств. А это привело к убыткам бюджета на сумму свыше 700 тыс. гривен.

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Чиновницу обвиняют в служебной халатности, ей грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правоохранители задержали председателя Коростенского районного совета. Он требовал взятку за сдачу в аренду больничных помещений,

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