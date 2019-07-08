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понедельник, 08 июля 2019 20:15

Зачем Украине нефть из США: В Одессу прибыла первая партия

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Зачем Украине нефть из США: В Одессу прибыла первая партия
В Одессу доставили партию нефти с США Фото: unn.com.ua

Впервые в истории Украины в Одессу доставили партию нефти из США. Ее закупила компания "Укртантнефть" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

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"Не надо ждать больших объемов."Укртантнефть" перерабатывает до полутора миллиона тонн импортной нефти. Это максимум, но песчинка в океане нефтяного мира, - говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, - В отношении поставок из России, то глобальных изменений нет. Просто стала другая система получения разрешений. Она и раньше была сложной, но с 1 июня еще ухудшилась: должны ежемесячно подтверждать импортируемые объемы. Факт импорта нефтепродуктов в любой момент можно использовать, как политическое давление. но бизнес заинтересован поставлять нефтепродукты. Украина сейчас нефть добывает и импортирует в основном из Азербайджана. Из России импортируем около 100 000 тонн, но это слишком малый показатель, чтобы влиять на какие-то процессы. Кременчугский НПЗ мог бы перерабатывать больше нефти и производить больше нефтепродуктов, которые бы продавались в Украине. Так уменьшил бы зависимость от импортного нефтепродукта. Но он не может потянуть по качеству: горючее из Беларуси и Польши лучше. Поэтому больше нефти ему и не нужно, поскольку конечный продукт никто не купит. Удовлетворяют только минимальные потребности рынка"

1 июня, начал действовать запрет России на поставки в Украину угля и нефтепродуктов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что такое решение принято в ответ "на недружественные действия Украины". Под запрет попали сырая нефть, масла, вазелин и кокс нефтяной, битумные и асфальтовые смеси и другие изделия из нефтепродуктов. Для экспорта некоторых видов сырья нужно брать разрешение в министерстве экономического развитую Российской Федерации.

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