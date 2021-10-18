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Забастовку железнодорожников организовал Ахметов, чтобы не допустить повышения тарифов - СМИ

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Забастовку железнодорожников организовал Ахметов, чтобы не допустить повышения тарифов - СМИ
Крупнейшими грузоотправителями УЗ на сегодняшний день являются предприятия группы Метинвест Ахметова-Новинского и ДТЭК Ахметова. Фото: "РБК-Украина"

Начавшаяся 12 октября на предприятиях Укрзализныци "итальянская забастовка" организована Ринатом Ахметовым в интересах его предприятий, для которых с 1 января 2022 года тарифы должны повыситься на 30%.

Помогает олигарху народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец, пишет "Зеркало недели". В забастовке участвуют около 900 членов "Свободного профсоюза железнодорожников", контролируемого Волынцом.

"Члены профсоюза не принимают локомотивы в работу согласно действующим нормам, придираясь к мелочам. Из-за этого УЗ задерживает перевозки в период пикового сезона вывоза зерна в порты для экспорта. ВПЗУ и Волынец требуют повысить зарплату, что логично. И почему-то - изменить правление и наблюдательный совет УЗ. Показательно, что когда в марте 2021-го УЗ возглавлял лояльный к Ахметову Владимир Жмак, Волынца зарплата железнодорожников не волновала. Хотя тогда она также не росла", - уточняет издание.

Крупнейшими грузоотправителями УЗ на сегодняшний день являются предприятия группы "Метинвест" Ахметова-Новинского и ДТЭК Ахметова. На перевозку руды и угля, производимых их предприятиями, сейчас действуют льготные тарифы, не покрывающие себестоимость перевозки.

"Вероятно, именно поэтому у УЗ нет денег на повышение зарплат", - пишет издание.

Тем не менее по данным журналиста, руководитель УЗ Александр Камышин ведет переговоры о повышении зарплаты с членами профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадима Бубняка, включающего большинство сотрудников УЗ. Соглашение может появиться уже в ближайшие две недели.

На то, что забастовку организовал Ахметов руками Волынца, по мнению журналиста, указывает то, что Волынец неоднократно играл на руку олигарху. А также то, что забастовку активно освещает телеканал "Украина" Ахметова.

"Когда в 2015 году ДТЭК Ахметова требовал повышения тарифов на электроэнергию, именно Волынец организовывал протесты шахтеров в Киеве. Когда в сентябре 2020-го Ахметов не мог поделить с Коломойским Криворожский железорудный комбинат, именно Волынец организовывал забастовки на КЖРК. И он уже и не скрывается", - подытоживают в материале.

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Глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Бубняк объявил, что Укрзализныця планирует массовое увольнение сотрудников - 30 тыс. железнодорожников. Также Укрзализныця в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса - 700 сотрудников.

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18
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