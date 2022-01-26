За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений

За первые сутки дежурства так называемые фантомные патрули, которые скрыто начали контролировать скорость других авто на дороге, зафиксировали 990 нарушений.

Полицейские машины без опознавательных знаков не останавливали водителей, а лишь фиксировали нарушения, сообщает Патрульная полиция в Facebook.

"Со вчерашнего дня патрульные "фантомы" фиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в Центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.

Задача таких автомобилей предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.

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В 2022 году на дорогах должны работать 23 "фантома". Где именно они будут ездить, не уточняют. В 2023-м МВД планирует иметь 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.

Фантомные патрули укомплектовали техникой, которая будет фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто. Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной.

Кроме контроля скорости, фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн. Стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены двухлитровым мотором и полным приводом.