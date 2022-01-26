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За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений

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За сутки &quot;фантомные патрули&quot; зафиксировали почти тысячу нарушений
Задача таких автомобилей предотвратить правонарушения. Фото: mvs.gov.ua

За первые сутки дежурства так называемые фантомные патрули, которые скрыто начали контролировать скорость других авто на дороге, зафиксировали 990 нарушений.

Полицейские машины без опознавательных знаков не останавливали водителей, а лишь фиксировали нарушения, сообщает Патрульная полиция в Facebook.

"Со вчерашнего дня патрульные "фантомы" фиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в Центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.

Задача таких автомобилей предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.

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В 2022 году на дорогах должны работать 23 "фантома". Где именно они будут ездить, не уточняют. В 2023-м МВД планирует иметь 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.

Фантомные патрули укомплектовали техникой, которая будет фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто. Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной.

Кроме контроля скорости, фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн. Стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены двухлитровым мотором и полным приводом.

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