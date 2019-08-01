За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч - Маляр

На рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке было реализовано 4,5 млрд кВтч. Фото: lb.ua

За месяц работы нового рынка электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке было реализовано 4,5 млрд кВтч. Об этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, подводя итоги работы нового рынка электроэнергии за июль.

Также он сообщил, что на торгах на второй день августа произошло уменьшение объемов и цен, в частности, цены на электроэнергию установились на уровне 164 коп./кВтч.

"Торги на второй день августа на РДН в ОЭС показали уменьшение объемов и цен. Объемы составили 124 млн кВтч (-1%), спрос и предложение нашли равновесие на уровне 164 коп./кВтч (-3%). Дневные объемы торговались ниже кепы в среднем на 4%. Остров БуТЕС на РДН добавил в объемах 9% до предыдущих торгов и закрылся по объемам на 8,2 млн кВтч. Средневзвешенная цена в Острове также выросла до 188 коп./кВтч (+ 1%)", - отметил Маляр.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017-м Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.