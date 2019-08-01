За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч - Маляр

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 8550
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 567
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2313
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2538
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2817
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 693
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1044
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6579
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
15
13
7
7
7
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Видео
Все видео
Патрульный спас самоубийцу
Патрульный спас самоубийцу
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 567
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6588
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2754
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 333
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 09:25

За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч - Маляр

  Комментировать
За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч - Маляр
На рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке было реализовано 4,5 млрд кВтч. Фото: lb.ua

За месяц работы нового рынка электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке было реализовано 4,5 млрд кВтч. Об этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, подводя итоги работы нового рынка электроэнергии за июль.

Также он сообщил, что на торгах на второй день августа произошло уменьшение объемов и цен, в частности, цены на электроэнергию установились на уровне 164 коп./кВтч.

"Торги на второй день августа на РДН в ОЭС показали уменьшение объемов и цен. Объемы составили 124 млн кВтч (-1%), спрос и предложение нашли равновесие на уровне 164 коп./кВтч (-3%). Дневные объемы торговались ниже кепы в среднем на 4%. Остров БуТЕС на РДН добавил в объемах 9% до предыдущих торгов и закрылся по объемам на 8,2 млн кВтч. Средневзвешенная цена в Острове также выросла до 188 коп./кВтч (+ 1%)", - отметил Маляр.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017-м Верховной Радой Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Украинские Новости
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч - Маляр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

Самое читаемое
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 41987
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 25789
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 19315
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 19143
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 17839
Общество
В Киеве пройдет чемпионат по смешанным боевым единоборствам
В Киеве пройдет чемпионат по смешанным боевым единоборствам Просмотров: 9
Патрульный спас самоубийцу
Патрульный спас самоубийцу
 Просмотров: 126
Во всех областях похолодает. Местами будут грозы
Во всех областях похолодает. Местами будут грозы Просмотров: 315
Астролог рассказал, в каких знаков станет больше денег
Астролог рассказал, в каких знаков станет больше денег
 Просмотров: 1197
Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"
Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову" 2 Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
7
Филарет обратился в ОБСЕ
4
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Голосов: 42718
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua