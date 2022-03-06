"За бабу Веру" и флажок: как распознать вертолеты ВСУ

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Украинские военные просят людей внимательнее присматриваться к вертолетам, чтобы не спутать с теми, которые используют российские солдаты.

На своей странице в Facebook Сухопутные войска ВСУ перечислили основные знаки различия.

Украинские вертолеты имеют на бортах:

- две полосы белого цвета на хвостовой части;

- на фюзеляже нарисован желтый круг, а в нем расположен синий;

- на хвостовой части надпись "ЗА БАБУ ВЕРУ". Может быть разных цветов.

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Зато на русских вертолётах - три белые полоски на хвосте и латинские буквы.

За все время войны украинцы уничтожили 1902 единиц техники оккупантов стоимостью $3 млрд. Всего ликвидировали 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин. Танки стоили России $1 млрд, ББМ – $0,6 млрд. Самолеты и вертолеты вместе – $1,1 млрд.