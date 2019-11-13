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среда, 13 ноября 2019 21:28

Взяточнице из Офиса президента сообщили о подозрении

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Взяточнице из Офиса президента сообщили о подозрении
Правоохранители готовят ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Фото: ua.news

Детективы НАБУ сообщили о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзели, эксзаместительнице Министра культуры Украины Виктории Лесничей и их соисполнителю.

"Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст . 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины ", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, в настоящее время готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю, эксзаместительницу Министра культуры Украины Викторию Лесничую и их сообщника, имя которого пока неизвестно.

Они якобы требовали 300 тыс. долларов за помощь устроиться на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

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