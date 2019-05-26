Взрывом демонтировали трубу заводской котельни

У Харкові демонтували трубу заводської котельні. Фото: скріншот

В Харькове демонтировали трубу бывшего завода хромовых кож.

Как отмечается, это сделали чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома, пишут в группе "Жить в Харькове" в Facebook.

Трубу демонтировали путем направленного взрыва. Для этого использовали вещество аммонит №6ЖВ. В тротиловом эквиваленте общая мощность взрыва составила 11 килограммов.

Работы проводились на территории бывшего завода хромовых кож на улице Шевченко.

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Львовскую многоэтажку, которую построили с нарушениями, полностью демонтировали. Роботы длились почти месяц. Теперь осталось убрать только строительный мусор.