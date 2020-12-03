Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика

За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 15 372 против 14 496. Такая динамика наблюдается второй день подряд.
Всего, по состоянию на утро 2 декабря, имеем 772 760 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Преодолели болезнь 384 426 пациентов.
12 960 человек умерли, из них 243 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1364, Запорожской - 1060, Одесской - 935, Киевской - 924 и Харьковской - 906 - областях.
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Ситуация в областях:
г. Киев - 75376 случаев;
Винницкая область - 17 988 случаев;
Волынская область - 25 121 случай;
Днепропетровская область - 40 966 случаев;
Донецкая область - 24 175 случаев;
Житомирская область - 30 630 случаев;
Закарпатская область - 23 880 случаев;
Запорожская область - 33 615 случаев;
Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;
Киевская область - 40 427 случаев;
Кировоградская область - 5701 случай;
Луганская область - 6610 случаев;
Львовская область - 48 144 случая;
Николаевская область - 19894 случая;
Одесская область - 47 920 случаев;
Полтавская область - 23 926 случаев;
Ровенская область - 32 223 случая;
Сумская область - 31 184 случая;
Тернопольская область - 28 673 случая;
Харьковская область - 57 267 случаев;
Херсонская область - 11 087 случаев;
Хмельницкая область - 30943 случая;
Черкасская область - 24 776 случаев;
Черновицкая область - 34432 случая;
Черниговская область - 19 722 случая.
Кабинет министров не будет продолжать ограничения, которые последние 3 недели действовали в выходные дни. На всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.
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