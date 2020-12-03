Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 772 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 15 372 против 14 496. Такая динамика наблюдается второй день подряд.

Всего, по состоянию на утро 2 декабря, имеем 772 760 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Преодолели болезнь 384 426 пациентов.

12 960 человек умерли, из них 243 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1364, Запорожской - 1060, Одесской - 935, Киевской - 924 и Харьковской - 906 - областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 75376 случаев;

Винницкая область - 17 988 случаев;

Волынская область - 25 121 случай;

Днепропетровская область - 40 966 случаев;

Донецкая область - 24 175 случаев;

Житомирская область - 30 630 случаев;

Закарпатская область - 23 880 случаев;

Запорожская область - 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;

Киевская область - 40 427 случаев;

Кировоградская область - 5701 случай;

Луганская область - 6610 случаев;

Львовская область - 48 144 случая;

Николаевская область - 19894 случая;

Одесская область - 47 920 случаев;

Полтавская область - 23 926 случаев;

Ровенская область - 32 223 случая;

Сумская область - 31 184 случая;

Тернопольская область - 28 673 случая;

Харьковская область - 57 267 случаев;

Херсонская область - 11 087 случаев;

Хмельницкая область - 30943 случая;

Черкасская область - 24 776 случаев;

Черновицкая область - 34432 случая;

Черниговская область - 19 722 случая.

Кабинет министров не будет продолжать ограничения, которые последние 3 недели действовали в выходные дни. На всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.