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четверг, 17 февраля 2022 19:49

Высочайший показатель с 2014-го: все больше украинцев поддерживают вступление в НАТО

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Высочайший показатель с 2014-го: все больше украинцев поддерживают вступление в НАТО
В конце прошлого года интеграцию поддерживали 55-58% украинцев. Фото: Reuters

62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Это самый высокий показатель позитивного восприятия интеграции в Альянс с 2014 года.

Негативно к инициативе относятся 30%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля.

"За последние два месяца уровень поддержки вступления в НАТО вырос. В конце 2021 года интеграцию поддерживали 55-58% опрошенных. Вступление в Евросоюз поддерживают 68%, против – 24%", - говорится в сообщении.

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На Востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше числа противников. Идею интеграции Украины в западные структуры больше поддерживают респонденты с Запада и Центра, меньше – жители Юга.

Относительно ЕС в восточных регионах наблюдается паритет противников и сторонников. Уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос в Украине, достигнув самого высокого за всю историю исследований с 2013 года показателя.

В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к Альянсу по так называемым гарантиям безопасности, чтобы НАТО отказался от вступления Украины.

В НАТО ответили, что вступление в Альянс - право каждой страны выбирать собственные меры безопасности.

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Дата
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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