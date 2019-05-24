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пятница, 24 мая 2019 21:25

Вышла книга о природе мужской сексуальности

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Вышла книга о природе мужской сексуальности
Вышла книга чешского биолога Станислава Комарека Фото: Читомо

Во львовском издательстве "Априори" вышла книга чешского биолога Станислава Комарека "Мужчина как эволюционная инновация". В нее вошли эссе о природе мужской сексуальности, жизненных стратегиях и метаморфозы маскулинности.

Слоган для издания - "Книга о том, о чем обычно не говорят, но все хотят знать".

Согласно рассуждениями автора, жажда покупать крутые машины, а также новые и лучшие гаджеты - это сугубо мужской феномен. Ведь в животном мире только самцы занимаются аналогичными практиками. Внешность, уровень образования, манеры поведения - это то, что дает самцам возможность соревноваться.

"Комарек высмеивает мерянье "хиршами". Индекс Хирша - это показатель цитирования работ ученых. Мол у кого больше, тот и молодец. То есть вместо того, чтобы заниматься изучением мира, определенная часть исследователей хвастаются достижениями ", - говорит нейробиолог Алексей Болдырев.

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"Автор отмечает важность совместного взросления для мужчин. Подросткам нужно сбиваться в группы и совместно проживать рискованную деятельность. Переживать всплески агрессии в коллективе, выяснять отношения. При этом процесс должны контролировать взрослые наставники", - говорит переводчица издание Елена Крушинская.

"Мужчина имеет большую склонность к рискованной деятельности и экспериментов. Определенное количество от них пострадает, но так осуществляется познание мира. Женщина хранит яйцеклетку и геном, а на мужчинах можно экспериментировать. Так и было. Мужчины удалялись дальше от места, где родились. Пробовали новую пищу. Их опыт стал основой для познания мира", - подчеркивает Елена Крушинская.

Станислава Комарек приедет в Украину на "Книжный арсенал", чтобы представить издание лично.

Роман "Блокбастер" хорватского писателя Зорана Жмирича вышел в украинском переводе.

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