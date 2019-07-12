Выходные перед лунным затмением: чем стоит заняться

Молодожены, которые будут праздновать свадьбу 13-14 июля, сохранят страстные чувства на долгие годы. Фото: politeka.net

13-14 июля - время романтических признаний. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Превратите выходные в яркий праздник любви, - говорит астролог. - Молодожены, которые будут праздновать свадьбу 13-14 июля, сохранят страстные чувства на долгие годы. Влюбленным желательно признаваться в любви друг другу. Предлагайте милым руку и сердце. Это выходные перед лунным затмением. Их можно провести в путешествии. Хорошо отдохните от интеллектуального труда. Книги, телевизор и компьютер пусть остаются дома. Отправляйтесь на дачу. Работайте в мастерской".

Овен

Ограничения в финансы не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Телец

Будьте щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Отложите покупку телефонов. Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок.

Близнецы

Коммерческая деятельность не будет успешной. Воздержитесь от кредитов. Устройте себе необычный отдых. Вам с любимыми нужна кардинальная смена обстановки.

Рак

Финансовые ограничения заставят вас изменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Вместе организовать пикник легче.

Лев

Позвольте себе провести выходные комфортно. Партнеры тоже захотят расслабиться в уютной атмосфере. Не отказывайте себе в таком удовольствии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 советов для тех, кто хочет усыновить ребенка

Дева

Вас ждут подарки. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие с радостью возьмут на себя все расходы.

Весы

В субботу может появиться шанс заработать хорошую сумму. Воспользуйтесь случаем поправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье. Не следует реанимировать давние отношения.

Скорпион

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Купленные вещи не будут удовлетворять своим качеством. Ложные расчеты принесут убытки. Не надо посещать парикмахерскую. Особенно если вы собрались менять цвет волос. Они станут ломким.

Стрелец

Воспользоваться заработанным по своему усмотрению не удастся. Прогнозируются непредвиденные расходы. Имейте в запасе определенную сумму для осуществления срочного ремонта техники. Слишком навязчивые доброжелатели могут испортить вам выходные. Избегайте длительных душевных разговоров. Отдохните в кругу семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены "кусаются"

Козерог

Операции купли-продажи пройдут удачно. Вам будет везти на выгодные предложения. Обновите свой гардероб утром в субботу. Должники могут вернуть вам деньги.

Водолей

Не спешите с обещаниями. Некоторые из планов не удастся воплотить в жизнь из-за ограничений в финансах. Любимые будут полны энтузиазма. Они возьмут на себя организацию вашего отдыха.

Рыбы

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Покупайте только необходимое. На поддержку не следует рассчитывать. Одиноким не стоит искать свою пару. Завязаны в этот период отношения - бесперспективны.

В ночь на 17 июля иметь лунное затмение. Астролог рассказала, что следует знать об этом дне.