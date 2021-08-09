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понедельник, 09 августа 2021 08:13

"Вы голенькими спите?" - пьяный пассажир цеплялся к соседкам по купе

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&quot;Вы голенькими спите?&quot; - пьяный пассажир цеплялся к соседкам по купе
В Укрзализныце прогремел новый скандал с нетрезвым пассажиром. Фото: facebook.com/kate.stelmashchuk

В поезде Львов-Мариуполь к женщинам цеплялся мужчина, однако на жалобы пострадавших должным образом не отреагировали ни проводница, ни начальник поезда, ни полицейские, которых вызвали.

Об этом в Facebook написала Екатерина Стельмащук, которая оказалась в трудном положении.

"Села с подругой на поезд во Львове, где нашим попутчиком оказался человек, который едва ли не сразу поинтересовался: "Девочки вы голенькими спите или переодеваетесь?". Мол, он просто сказал. По просьбе угомонить пассажира, который еще был пьян, не отреагировали ни проводница\, который разводила руками, ни начальник поезда, ни полиция. А позже вообще проснулась от того, что мужчина схватил за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?" - пишет женщина.

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Подруги подняли шум и их переселили в другое купе. Но еще одной пассажирке таки пришлось ехать с дебоширом почти до конечной.

Украинцы жалуются на произвол в поездах Укрзализныци. Не только на несоблюдение карантинных норм в вагонах, но и на то, что проводники пытаются заработать на продаже билетов.

О неприятном инциденте с покупкой билета на сайте УЗ рассказала Наталья Рыбалко в Facebook. По словам женщины, ей удалось купить билет на официальном сайте УЗ, где было множество свободных мест, но по факту ее ждал неприятный сюрприз от "недобросовестных" проводников. Они открыто запускали всех людей, которые стояли на перроне, не проверяя билетов.

О соблюдении санитарных норм также речь не идет. Сами проводники на столичном перроне стоят без масок.

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