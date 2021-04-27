Укрзализныця попала в скандал - виноваты недобросовестные проводники

О неприятном инциденте с покупкой билета на сайте УЗ рассказала Наталья Рыбалко в своем Facebook. По словам женщины, ей удалось купить билет на официальном сайте УЗ, где было множество свободных мест, но по факту ее ждал неприятный сюрприз от "недобросовестных" проводников. Они открыто запускали всех людей, которые стояли на перроне, не проверяя билетов Фото: rbc.ua

Украинцы жалуются на произвол в поездах Укрзализныци. Не только на несоблюдение карантинных норм в вагонах, но и на то, что проводники пытаются заработать на продаже билетов.

О неприятном инциденте с покупкой билета на сайте УЗ рассказала Наталья Рыбалко в Facebook. По словам женщины, ей удалось купить билет на официальном сайте УЗ, где было множество свободных мест, но по факту ее ждал неприятный сюрприз от "недобросовестных" проводников. Они открыто запускали всех людей, которые стояли на перроне, не проверяя билетов.

О соблюдении санитарных норм также речь не идет. Сами проводники на столичном перроне стоят без масок.

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"Все возмущались год назад продажей 50 процентов мест в вагонах из-за пандемии - так вот я только рада была этому! Вы все равно будете в убытке, а так хоть какое-то расстояние сохранялось", - написала пассажирка.

Женщина утверждает, что она выкупила бы целое купе, но пол вагона пустых мест на сайте ввели ее в заблуждение.

"И самое обидное, что поездом едет сейчас моя мама, которая после операции, и ехать другим транспортом ей нельзя. И, конечно, я бы лучше купила ей целое купе, но пол вагона пустых мест до самой конечной остановки ввели меня в заблуждение", - рассказала Наталья.

Этот неприятный инцидент произошел, по словам пассажирки, 27 апреля в поезде 786Л по маршруту Киев-Шостка. Жалобу женщины на Укрзализныцю и ее сотрудников поддержали и другие пользователи сети.

Пресс-служба УЗ прокомментировала ситуацию под постом Натальи.

"Наталья, спасибо за сигнал, усилим контроль - насколько это возможно на данный момент, потому что по некоторым станциях есть технические трудности и люди этим пользуются. Проведем несколько рейдов с Нацполицией", - сказали в УЗ и добавили, что уже начали "масштабную работу по автоматизации пунктов пропуска пассажиров на пригородных платформах".

Это, заверили железнодорожники, "существенно усложнит жизнь зайцам и поможет УЗ выйти на прозрачный учет пассажиропотока".

Пассажир поезда Укрзализныци сообщением Измаил-Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно вагона. На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал в Facebook, оно быстро распространилось в сети.